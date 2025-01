Vodafone lancia un’offerta dedicata ai clienti che già dispongono di una linea fissa, proponendo un pacchetto mobile a condizioni esclusive. Con un costo mensile di 9,99 euro, questa promozione permette di associare una SIM alla rete fissa esistente, garantendo Giga illimitati in 5G e chiamate senza limiti verso numeri mobili e fissi nazionali. L’attivazione prevede un costo una tantum di 4,99 euro, mentre la spedizione della SIM è gratuita per chi completa l’adesione online.

L’offerta Vodafone per la linea fissa ai già clienti

L’offerta è pensata per chi desidera unire con semplicità e convenienza i servizi mobili a quelli domestici, usufruendo di una connessione ad alta velocità e senza interruzioni. Tuttavia, i Giga illimitati sono disponibili solo se la SIM viene correttamente associata alla linea fissa Vodafone, altrimenti si avrà accesso a un pacchetto limitato di 10 Giga in 5G. L’abilitazione dei dati illimitati avviene automaticamente entro 48 ore dall’attivazione della SIM, ma resta necessario un dispositivo compatibile con la rete 5G di Vodafone e trovarsi in una delle aree coperte dal segnale.

Anche per quanto riguarda chiamate ed SMS, l’offerta prevede un utilizzo senza limiti, ma sempre nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito stabilite dal contratto. L’azienda specifica che queste condizioni mirano a evitare abusi nell’utilizzo dei servizi inclusi nel piano tariffario. Allo stesso modo, chi viaggia all’interno dei Paesi dell’Unione Europea potrà sfruttare una parte dei Giga inclusi nel piano senza costi aggiuntivi, fino a un massimo di 12,6 Giga mensili.

Un ulteriore punto di forza dell’offerta è il prezzo bloccato per i primi 24 mesi, garantendo così una stabilità dei costi per chi sceglie di pagare tramite carta di credito o addebito diretto su conto corrente. Questa clausola rappresenta una protezione importante contro eventuali aumenti tariffari.

Infine, per chi aderisce online, Vodafone offre la spedizione gratuita della SIM, senza alcun costo aggiuntivo. Il piano tariffario incluso, denominato Vodafone 25 New, integra servizi aggiuntivi come Smart Passport 2.0, segreteria telefonica e notifiche di chiamata. Con questa iniziativa, Vodafone punta a consolidare il legame con i propri clienti, offrendo una soluzione integrata che risponde sia alle esigenze domestiche che a quelle mobili, con un occhio attento alla trasparenza dei costi e alla qualità dei servizi proposti.