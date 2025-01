Il costruttore automobilistico MG sta lavorando al fine di portare sul mercato nuovi modelli e conquistare, di conseguenza, nuovi utenti e nuove quote di mercato. Non a caso, secondo quanto diffuso nelle ultime ore, nel 2025 la MG3 sarà proposta non più solamente con la motorizzazione Hybrid.

Non dimentichiamo che portare sul mercato modelli con diverse motorizzazioni significa rispondere alle esigenze di un mercato sempre più vasto e con preferenze differenti da parte degli stessi automobilisti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo i dettagli sul nuovo modello che andrà ad ampliare la gamma MG3 nel corso di questo nuovo anno.

MG3: in arrivo una nuova motorizzazione del corso del 2025

Tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere la MG3 nella versione con motorizzazione Hybrid. L’obiettivo del brand anglo-cinese, però, sembrerebbe essere quello di portare su strada una nuova versione. Nello specifico, dovrebbe essere lanciato un modello a benzina senza elettrificazione.

Così facendo, la casa automobilistica avrà l’opportunità di offrire agli utenti una nuova variante della sua citycar. Non si esclude, infatti, che oltre alle diverse tipologie di propulsione, il costruttore decida di ridurre il costo e rendere i nuovi modelli più accessibili a tutti.

L’introduzione della nuova MG3 a benzina non elettrificata, da parte del costruttore, sul mercato automobilistico rappresenta solamente una delle importanti novità che vedremo nel corso del 2025. Quel che sappiamo, finora, è che il costruttore prevede di lanciare la MG3 con motorizzazione a benzina già durante i primi mesi del nuovo anno.

In merito alle specifiche tecniche, purtroppo, le indiscrezioni sono ancora poche e non ci consentono di avere un’idea chiara. Secondo quanto diffuso, la casa automobilistica potrebbe aver adottato l’unità di 1.5 litri del modello Hybrid eliminando la parte elettrica. Non ci resta dunque che attendere maggiori informazioni per poter scoprire tutti i dettagli ufficiali sulla nuova motorizzazione che sarà proposta agli utenti.