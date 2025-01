Giorni ricchi di novità per DJI, quest’oggi l’azienda cinese ha lanciato la sua serie DJI O4 Air Unit, capace di trasmettere video digitalmente ad una distanza superiore, con una latenza ridottissima, e soprattutto con qualità 4K a 60fps. Il suo peso è di soli 8,2 grammi, con sensore da 1/2″, migliorando notevolmente anche la portabilità e la versatilità. Disponibile anche la variante Pro, con un sensore da 1/1,3″, capace di registrare al massimo in 4K a 120fps, con supporto a D-Log M a 10 bit, ma anche un ampio angolo di visuale fino a 155 gradi.

Il volo FPV diventa ancora più immersivo, infatti offre una distanza di trasmissione massima in 4K fino a 10km, con latenza di 20ms, e collegandolo ad un drone da 1″, è possibile andare a creare il drone da corsa più piccolo al mondo (con registrazione in 4K). Il design è a dopia antenna, nella variante Pro, infatti in questo caso la trasmissione avviene fino a 15km con una latenza di 15ms. Viene utilizzata la codifica video H.265 con velocità di 1080p/100fps, mentre la stabilizzazione RockSteady permette di effettuare riprese stabili in alta definizione. I sensori sono perfettamente compatibili con il set di filtri ND di DJI Avata 2, e supportano l’espansione di memoria tramite microSD.

DJI O4 Air Unit: ecco i prezzi ufficiali di vendita

Se interessati all’acquisto, ricordiamo che è possibile accoppiarli con DJI FPV Remote Controller 2 o Controller 3, oltre a DJI Goggles 2, Goggles Integra, Goggles 3 e Goggles N3. Sono disponibili già da oggi, con acquisto direttamente sul sito ufficiale di DJI: la variante Pro, con inclusi un modulo fotocamera, trasmissione, cavo 3in1 e due antenne a 249 euro, mentre la variante O4 Air Unit base, con un modulo fotocamera, trasmissione, cavo 3in1 ed antenna, al prezzo di listino di 115 euro. Rappresentano la perfetta occasione per vivere un’esperienza tutta nuova del volo FPV.