LG è pronta e si prepara a presentare al CES 2025 di Las Vegas tanti nuovi prodotti, tra cui due nuovi proiettori molto particolari. Il primo dispositivo, denominato PF600U, rappresenta un’interessante unione tra tecnologia e design.

Ecco ciò che sappiamo

Come già detto dal prestigioso CES Innovation Award, si distingue come un versatile dispositivo tutto in uno che va ben oltre la semplice proiezione. Si presenta come un’elegante lampada da terra che nasconde al suo interno un proiettore Full HD e un sistema audio Bluetooth. Con un peso di 7,5 kg, questo dispositivo multifunzione non si limita a illuminare l’ambiente – cosa che promette di fare egregiamente grazie a una lampada LED capace di produrre nove diverse tonalità di colore con cinque livelli di luminosità – ma trasforma qualsiasi parete in uno schermo per i vostri contenuti preferiti.

Il vero aspetto incredibile del PF600U risiede nella sua versatilità: la testa del proiettore può ruotare con un’inclinazione di 110 gradi, mentre un sistema automatico di regolazione dello schermo permette di ottimizzare rapidamente l’immagine proiettata quando si sposta il dispositivo. Tuttavia, è importante notare che con una luminosità di 300 ANSI lumen, non ci troviamo di fronte a un dispositivo molto prestante, pertanto le prestazioni migliori si otterranno quasi certamente in ambienti con scarsa illuminazione ambientale.

Il secondo annuncio riguarda il CineBeam S, un proiettore ultra-corto che stupisce per le sue dimensioni contenute: appena 110 x 160 x 160 millimetri. Nonostante le dimensioni ridotte, questo gioiello tecnologico è in grado di proiettare immagini in 4K da 40 a 100 pollici, posizionandosi a pochi centimetri dalla parete. Il sistema di illuminazione laser RGB e gli altoparlanti stereo integrati con supporto Dolby Atmos promettono un’esperienza audiovisiva coinvolgente. Con una luminosità di 500 ANSI lumen, offre prestazioni leggermente superiori al modello precedente, ma rimane comunque ottimizzato per ambienti con illuminazione controllata. La qualità dell’immagine promette di essere al top, con una copertura del 154% dello spazio colore DCI-P3, che si traduce in colori vividi e realistici. Insomma, delle novità davvero significative.