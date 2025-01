LG ha portato al CES 2025 una visione davvero interessante su come l’intelligenza artificiale possa entrare a far parte della nostra vita quotidiana, e lo ha fatto con un approccio che punta a rendere tutto più “umano”. Il concetto che ha presentato si chiama “intelligenza affettuosa“, che in sostanza vuole dire un’IA che non solo capisce quello che facciamo, ma si adatta e migliora la nostra esperienza. L’idea è quella di unire dispositivi e servizi, in modo che tutto funzioni insieme, come un ecosistema che rende la vita più facile.

LG rivoluziona l’IA e la vita quotidiana

Durante l’evento al Mandalay Bay, Cho Joo-wan, il CEO di LG, ha parlato di come questa “esperienza olistica” possa diventare realtà, grazie a una rete di dispositivi connessi che interagiscono tra loro. LG ha già milioni di dispositivi smart in giro per il mondo, e ora, con l’acquisizione di Athom, una piattaforma IoT, sta puntando a connettere ancora di più il tutto. Il piano è fare in modo che ogni apparecchio, che sia in casa o al lavoro, possa essere controllato e ottimizzato tramite l’IA.

Una delle novità più interessanti riguarda LG Furon, un agente AI che è in grado di capire il contesto in tempo reale e regolare i dispositivi in base a quello che sta succedendo. Ma non finisce qui, LG ha anche annunciato una collaborazione con Microsoft, con l’intenzione di rendere questa intelligenza ancora più potente. Le tecnologie di riconoscimento vocale di Microsoft, integrate nei dispositivi LG, miglioreranno la capacità di comprendere gli utenti, anche se parlano con accenti o usano espressioni particolari.

Al CES, LG ha mostrato anche come l’IA possa rendere più smart la vita di tutti i giorni, come nel caso della gestione degli elettrodomestici con il sistema AI ThinQ. Ma l’aspetto più interessante è stato forse il modo in cui hanno presentato la tecnologia per le auto: immagina di dimenticare il caffè durante il tragitto mattutino, e l’auto suggerisce un bar lungo il percorso, prendendo in considerazione traffico e preferenze personali. E, come se non bastasse, c’era anche will.i.am, il cantante e fondatore dei Black Eyed Peas, che ha annunciato una collaborazione con LG per portare l’IA negli altoparlanti XBOOM.