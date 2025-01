A fine mese dello scorso novembre 2024 Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 16 e circa un mese dopo la Developer Preview 2, permettendo agli utenti più smanettoni di cominciare a farsi un’idea di ciò che la futura versione del robottino porterà con sé.

Ecco ciò che sappiamo nello specifico

Oggi ,in base a quanto emerge, diamo uno sguardo in anteprima a due possibili novità in arrivo nel prossimo futuro, una riguardante l’organizzazione dei widget nel Pixel Launcher, e l’altra per le gesture del touchpad.

Ad ogni modo gli utenti in possesso di uno smartphone Google Pixel al momento possono accedere alla schermata dei widget semplicemente effettuando una pressione prolungata sulla schermata home del proprio dispositivo, qui hanno la possibilità di scorrere tutti i widget disponibili.

Inoltre sembra che Google abbia intenzione di modificare l’attuale menù dei widget introducendo un nuovo pulsante per mostrare tutti i widget, cosa che al momento avviene per impostazione predefinita.

Inoltre è stata individuata una nuova flag “widget a livelli” che dovrebbe occuparsi di filtrare l’elenco widget predefinito e aggiungere il pulsante sopra menzionato. Al momento il flag in questione non è abilitato in Android 16 DP2 o in Android 15 QPR2 Beta 2 e non è dunque chiaro come potrebbe apparire esteticamente la novità in questione.

Alcuni utenti, proprio per questo, si affidano ai tablet Android non solo per svago, ma anche per lavoro, i dispositivi moderni infatti permettono di eseguire diverse tipologie di operazioni e le loro dimensioni contenute sono sicuramente l’attrattiva maggior per chi deve lavorare in mobilità: secondo quanto individuato, sembra che Google voglia offrire maggiori possibilità di personalizzare il tocco a tre dita sul touchpad.

Infine, è apparso il nuovo menu di personalizzazione del tocco del touchpad a tre dita in Android 16 DP2, che dovrebbe essere fruibile seguendo il percorso Impostazioni -> Sistema -> Touchpad e mouse: a conti fatti le azioni “clic centrale” e “lancia Gemini” sono le uniche novità, considerando che le altre operazioni sono già attivabili con altri gesti del touchpad.