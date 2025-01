Conoscere il bilancio delle attività svolte nel corso dello scorso anno è certamente un elementi di elevata importanza. Non a caso, infatti, con l’inizio del nuovo anno non mancano le informazioni che ci consentono di avere un’idea chiara su strade e autostrade. Nello specifico, ad offrire l’opportunità di conoscere i dettagli è il nuovo bilancio stilato dalla Polizia Stradale in merito alle attività svolte nel corso del 2024.

Attività che ci consentono di sapere quanti sono stati i controlli effettuati su strade e autostrade. Secondo quanto diffuso, nel corso dello scorso anno, la polstrada ha impiegato un totale di ben 420.563 pattuglie che si sono occupate di controllare un totale di 1.973.173 persone. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo venuti a conoscenza grazie al bilancio stilato dalla Polizia Stradale.

Polizia Stradale: un 2024 ricco di controlli

Controllare strade e autostrade è senza alcun dubbio un processo di elevata importanza che punta a garantire un’adeguata sicurezza a cittadini e automobilisti. Un totale di 420.563 pattuglie, 1.973.173 persone controllate e 1.688.862 infrazioni contestate sono alcuni dei dati diffusi in merito al 2024.

I numeri diffusi dalla Polizia Postale sono del tutto importanti e confermano l’impegno posto per continuare a tutelare gli automobilisti che giornalmente viaggiano a bordo di un veicolo. Nello specifico, i dati diffusi e relativi al 2024, si parla di un numero complessivo pari a 465.021 violazioni per eccesso di velocità. Un dato che seppur elevato, risulta essere inferiore rispetto al 2023. Oltre a ciò, veniamo a conoscenza di un dato piuttosto preoccupante, ovvero il ritiro da parte di Polstrada di un totale di 38.283 patenti di guida rispetto alle 35.992 dell’anno precedente.

Ben 45.070 le carte di circolazione ritirate (1.300 circa rispetto al 2023) e 2.856.720 i punti della patente decurtati nel corso del 2024. Quest’ultimo dato segna un calo rispetto al 2023 che ha registrato un numero pari a 2.992.834.