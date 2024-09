L’uscita di GTA VI è piuttosto lontana considerando che Rockstar Games ha annunciato che il titolo arriverà sugli scaffali a partire dal 2025. Tuttavia, il titolo della saga di Grand Theft Auto potrebbe subire uno slittamento che lo porterà più lontano di quanto già non sia.

Stando a quanto anticipato da Liam, uno degli autori attivi su GTABase.com, il debutto di GTA VI potrebbe subire un ritardo. In un post su X/Twitter viene indicato che Rockstar Games avrebbe cancellato internamente la data di lancio prevista a fine 2025.

La nuova finestra per la presentazione del titolo, in seguito a questo cambiamento, sarà fissata a metà 2026. Le motivazioni di questo cambiamento non sono chiare e Rockstar Games non ha confermato o smentito ufficialmente l’indiscrezione.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.

PC is planned for around 12 – 18 months after the console launch.

This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1

— Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024