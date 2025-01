Apple ha intenzione di realizzare il nuovo modello degli auricolari chiamato AirPods Pro 3 con funzionalità nuove e interessanti. Infatti sta cercando di introdurre dei particolari sistemi che gli permettono di monitorare la salute degli utenti che le indossano. Sembra proprio che la futura generazione di auricolari stia puntando verso un monitoraggio della salute simile a quello degli Apple Watch. Oltre ad altri sistemi che aiuteranno a migliorare la sicurezza degli auricolari.

I nuovi auricolari stanno andando oltre il semplice utilizzo come cuffie e si stanno sempre più avvicinando ai dispositivi multifunzione. Queste migliorie sono state effettuate per agevolare l’ utilizzo degli auricolari e facilitare l’ integrazione con altri dispositivi. I sistemi di monitoraggio della salute sono stati inseriti proprio per migliorare l’ aspetto della versatilità. Infatti con queste funzioni non sarà più necessario possedere un altro dispositivo che sia in grado di effettuarle.

Apple, nuove funzionalità per gli AirPods Pro 3

Apple sta introducendo nei nuovi AirPods Pro 3 un nuovo sensore per il monitoraggio del battito cardiaco. Questo è ancora in fase di test, ma i risultati sono molto promettenti. Anche se la precisione non è quella degli Apple Watch, i dati si avvicinano moltissimo al valore reale. Oltre a questo sensore, si starebbe lavorando per inserire un sensore di temperatura e altri strumenti per il monitoraggio di vai parametri fisici. Si starebbe anche pensando all’ introduzione di telecamere grazie all’ ausilio dell’ intelligenza artificiale. Non è la prima volta che Apple si interessa di monitorare parametri fisici, infatti già con gli AirPods Pro 2 era stato introdotto un sistema per il controllo dell’ udito certificato FDA.

Con queste nuove funzionalità, gli auricolari diventeranno sempre più tecnologici e utili per il monitoraggio della salute degli utenti. Si tratta di piccole funzioni che potrebbero essere utilizzate per scopi più importanti all’ interno del campo medico.