Con il lancio previsto per il prossimo anno, l’iPhone 17 Air promette di rivoluzionare il mercato degli smartphone. Il dispositivo Apple si baserebbe su un design innovativo. Inoltre, potrebbe avere un prezzo competitivo. Le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi dipingono un quadro affascinante per il nuovo modello standard di Cupertino. Nonostante alcune limitazioni tecniche, l’iPhone 17 Air potrebbe essere l’opzione ideale per chi cerca un dispositivo elegante, leggero e relativamente accessibile. Il tutto senza rinunciare alla qualità e all’affidabilità tipiche di Apple.

Apple: i dettagli emersi dai rumor sugli iPhone 17 Air

Uno degli aspetti più sorprendenti del nuovo modello, secondo diverse indiscrezioni, sarà il suo spessore. Si parla, infatti, di appena 6,25 mm. Ciò lo consacrerà come l’iPhone più sottile mai prodotto. Con una riduzione fino al 25% rispetto ai dispositivi attuali, l’iPhone 17 Air rappresenterà una vera e propria impresa ingegneristica. Anche se richiederà alcuni compromessi.

Infatti, per mantenere un profilo così sottile, Apple potrebbe optare per una configurazione tecnica essenziale. Si parla della presenza di una sola fotocamera posteriore, un unico speaker e una batteria di dimensioni ridotte. A tal proposito, è però importante sottolineare che Apple sembra intenzionata a compensare a tali rinunce. Ciò con un design elegante e un’esperienza ottimizzata.

C’è un ulteriore rumor che ha attirato l’attenzione di moltissimi sul web. Tali informazioni riguardano il posizionamento sul mercato. Inizialmente, infatti, si vociferava che l’iPhone 17 Air sarebbe stato il modello più costoso della linea. I recenti rapporti, invece, suggeriscono il contrario. Il dispositivo sostituirà il modello Plus, con un prezzo negli Stati Uniti che dovrebbe aggirarsi attorno agli 899 dollari. Per il mercato italiano, è probabile che il costo sia in linea con l’attuale iPhone 16 Plus, quindi circa 1.129 euro per la versione base. Ovviamente si tratta di voci ed è necessario attendere conferme da Apple per scoprire quali saranno le reali caratteristiche del nuovo modello.