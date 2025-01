La classifica AnTuTu di dicembre 2024 ha acceso i riflettori sull’evoluzione degli smartphone Android cinesi. Confermando una competizione sempre più serrata tra i principali produttori del settore. Al vertice della lista, il Red Magic 10 Pro+ si distingue per le sue prestazioni eccezionali. Lo smartphone è dotato del potentissimo SoC Snapdragon 8 Elite e ben 24 GB di RAM. Il modello è stato progettato per i gamer più esigenti. Offrendo un’esperienza fluida anche con i giochi più pesanti e le applicazioni più complesse.

La lista dei dispositivi Android più performanti

Al secondo posto, c’è il OnePlus Ace 5 Pro, anch’esso basato sullo Snapdragon 8 Elite. Con 16 GB di RAM, riesce quasi a eguagliare le performance del leader di classifica. Consolidando il suo posizionamento come una scelta premium per chi cerca potenza e design innovativo. Il podio è completato dall’OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition. Quest’ultimo è equipaggiato con il chipset Dimensity 9400 e 16 GB di RAM. Suddetto dispositivo Android si distingue non solo per la potenza, ma anche per funzionalità all’avanguardia, come la comunicazione satellitare.

Tra le altre posizioni, emergono modelli come il Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition e l’iQOO 13. Entrambi con specifiche tecniche impressionanti e il chipset Snapdragon 8 Elite o Dimensity 9400. È interessante notare che il OnePlus 13, nonostante i suoi 24 GB di RAM, occupi solo il penultimo posto. Ciò dimostra che le performance non dipendono esclusivamente dalla quantità di RAM, ma anche dall’ottimizzazione del sistema.

Degno di nota è anche il iQOO Neo10 Pro, che si posiziona al sesto posto come lo smartphone Android più economico della classifica. Tale modello dimostra che è possibile ottenere un equilibrio tra prezzo e prestazioni senza rinunciare a un hardware di alto livello.

Secondo quanto emerso, la classifica di dicembre 2024 conferma il ruolo dominante di Snapdragon 8 Elite nel mercato premium. Inoltre, evidenzia anche come il Dimensity 9400 stia guadagnando terreno. Ciò grazie alla sua efficienza e versatilità. L’innovazione rimane il motore principale della competizione. Spingendo i produttori a offrire smartphone sempre più performanti e completi.