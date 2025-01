iPhone 17 Pro: un design totalmente nuovo, Apple rivoluziona tutto

Sono uscite diverse indiscrezioni che hanno parlato dei prossimi iPhone 17 Pro in arrivo a settembre 2025. Apple vuole migliorare tutto portando a termine una piccola rivoluzione, proprio per smuovere un po’ la monotonia. L’obiettivo principale è quello di creare un design che sia più confortevole e ancor più elegante, sperimentando dunque un metodo innovativo che riuscirà a creare una transizione più fluida tra i materiali che comporranno lo smartphone. Chiaramente bisogna andarci con i piedi di piombo in quanto le indiscrezioni sono tante.

Un nuovo approccio al design: iPhone 17 Pro sarà diverso

Le voci indicano che Apple stia testando una tecnica chiamata splicing, progettata per eliminare lo stacco netto tra il retro e la cornice, rendendo la scocca visivamente più uniforme. Questa scelta potrebbe non solo migliorare l’aspetto estetico, ma anche rendere il dispositivo più ergonomico e comodo da tenere in mano.

In primo luogo dunque Apple vuole rendere più armonioso il passaggio che c’è tra il fronte e il retro. Ottenere dei bordi non troppo marcati sarebbe già un grosso passo avanti, portando il design degli ultimi modelli ad evolversi di netto.

Possibili modifiche per l’iPhone 17 Pro

Tra le varianti della serie, l’iPhone 17 Pro potrebbe ricevere ulteriori aggiornamenti estetici e strutturali. Alcune delle novità ipotizzate potrebbero dunque dar vita a qualcosa di realmente eccezionale, ecco cosa potrebbe cambiare precisamente:

Un telaio realizzato in alluminio , più leggero rispetto al titanio attuale;

, più leggero rispetto al titanio attuale; Un modulo fotocamera ridisegnato in senso orizzontale ;

; Un retro che combina vetro e metallo per un look rinnovato;

per un look rinnovato; Una Dynamic Island di dimensioni ridotte.

Si vocifera anche dell’introduzione di un nuovo modello, l’iPhone 17 Air o Slim, che potrebbe sostituire la versione Plus, puntando su un design più sottile e leggero.

L’uscita della nuova gamma iPhone 17 è attesa per settembre 2025, con l’obiettivo di rilanciare l’interesse del pubblico attraverso un design innovativo e aggiornamenti tecnici rilevanti.