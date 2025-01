A tre mesi dal debutto sul mercato, la serie Pixel 9 compie un passo importante verso la personalizzazione e l’indipendenza software. LineageOS, la ROM personalizzata più popolare nel mondo Android, supporta ora ufficialmente i modelli Pixel9, Pixel9Pro, Pixel9ProXL e Pixel9ProFold. Questo aggiornamento apre nuove possibilità per gli utenti. In quanto consente loro di sfruttare appieno il potenziale hardware dei propri dispositivi.

Pixel 9 e LineageOS: un’ alternativa per gli appassionati di tecnologia e modding

Basata su Android 15, LineageOS 22 offre una serie di funzionalità avanzate. Tra queste vi somo le ultime patch di sicurezza, nuove impostazioni per la privacy e un lettore musicale completamente rinnovato. Il quale introduce miglioramenti sia estetici che funzionali. Non mancano però anche novità più tecniche. Come i limiti di ricarica personalizzabili e una modalità pseudo-desktop, specificamente ideata per il Pixel Tablet. Anche se Google continua a garantire aggiornamenti ufficiali ai Pixel9 per sei anni, LineageOS si distingue per la possibilità di prolungare ulteriormente il loro ciclo di vita. Persino oltre il supporto previsto dall’azienda.

I dispositivi con chip Tensor G4, come i Pixel 9, sono ora inclusi nel repository ufficiale di LineageOS. Aumentano così le opzioni per chi cerca un sistema operativo alternativo. Questa ROM si rivolge principalmente agli appassionati di modding, che desiderano maggiore controllo sul proprio smartphone. L’ adozione di LineageOS non è però solo un’opportunità per la personalizzazione. Ma rappresenta una soluzione concreta contro l’obsolescenza programmata. Poiché garantisce appunto aggiornamenti e funzionalità ben oltre la scadenza del supporto ufficiale.

Al momento, i file di installazione per la serie Pixel 9 non sono ancora disponibili, ma il loro rilascio è atteso nei prossimi giorni. Una volta pronti, gli utenti potranno eseguire il flashing della ROM. Sostituendo il sistema operativo predefinito con una versione più completa e personalizzabile. Insomma, questa innovazione sottolinea l’importanza di soluzioni indipendenti nel mondo tecnologico. LineageOS non è quindi solo un software. Ma una filosofia che mira a dare nuova vita ai dispositivi e a promuovere un utilizzo più consapevole e sostenibile.