Meta: Zuckerberg annuncia l'entrata di John Elkann nel Cda

Durante le ultime ore il mondo della tecnologia è venuto a conoscenza di una grande novità. Secondo quanto riportato ieri, John Elkann è entrato a far parte ufficialmente del Cda di Meta. Tutto è avvenuto in maniera molto inaspettata, con pochissime indiscrezioni trapelate prima.

Ad annunciarlo subito è stato Mark Zuckerberg con un post sul suo profilo ufficiale, incensando proprio Elkann con parole molto importanti.

L’importanza della nomina di John Elkann nel Cda di Meta

Zuckerberg ha evidenziato come Elkann porti con sé un’importante esperienza nella gestione di grandi aziende globali, sottolineando il valore della sua visione internazionale per le strategie future dell’azienda. Queste le parole di Mark Zuckerberg:

“John è l’amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari. Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale al nostro consiglio.”

Non ha tardato ad arrivare la risposta di John Elkann, che si è detto davvero entusiasta di intraprendere un nuovo percorso. Nessuno si aspettava una novità così importante in casa Meta, con l’ingresso di una personalità così importante nel mondo manageriale. L’obiettivo ora è sicuramente quello di lavorare insieme verso fronti sempre più importanti nel mondo della tecnologia.

L’ingresso di Elkann non è l’unica novità all’interno del Consiglio di Amministrazione di Meta. Insieme a lui, sono stati nominati anche altri due membri molto importanti. In primis è arrivata Dana White, presidente dell’UFC (Ultimate Fighting Championship), la principale organizzazione di arti marziali miste al mondo. In secondo luogo ecco anche l’ingesso di Charlie Songhurst, investitore con un forte background nel mondo delle startup e dell’innovazione. Si tratta dunque di una sorta di piccola rivoluzione.

Zuckerberg ha spiegato che queste nomine arricchiranno l’azienda con competenze e visioni strategiche fondamentali per affrontare le sfide future in settori come l’intelligenza artificiale (AI), i wearables e le nuove frontiere della connessione umana.