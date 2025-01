Auto elettriche premium in Cina: rallentano le vendite

Quest’anno le vendite di veicoli elettrici premium in Cina potrebbero rallentare per come prevedono le stime. Nonostante una crescita complessiva del mercato dei veicoli a nuova energia (NEV), le prospettive per i modelli di tale fascia sono troppo limitate. Le auto elettriche premium, con un prezzo che va oltre i 300.000 yuan, sono soltanto circa il 10% delle vendite totali. Ma la domanda sembra indebolirsi. I produttori automobilistici pare si concentreranno sull’aggiornamento dei modelli esistenti. Che significa? Che non lanceranno nuove auto elettriche premium. Questa strategia potrebbe portare sì ad una riduzione della scelta nel settore di alta fascia, ma potrebbe anche essere la scelta vincente.

Rallentamenti e guerra dei prezzi

La crescita rallenta anche a causa delle continue guerre dei prezzi che influenzano sempre più il mercato. Chi potrà resistere alla pressione dei concorrenti? Chi sarà abbastanza forte? Alcuni brand del Paese, come Human Horizons, hanno già pagato il prezzo della discesa delle immatricolazioni. Anche con i diversi tentativi di entrare nel mercato delle auto elettriche premium, hanno visto scarsi risultati. Le loro vendite sono state addirittura inferiori a 8.000 vetture. Altri marchi come Jiyue, parte del gruppo Geely, sono sull’orlo del fallimento. Le sfide non sono solo legate alla concorrenza, ma anche alla difficoltà di attrarre nuovi clienti disposti a pagare per veicoli costosi. La strada per una crescita sostenibile in questo segmento sembra sempre più ardua.

La crescita complessiva delle auto elettriche “basic”

Mentre il segmento premium affronta difficoltà, il mercato complessivo delle auto elettriche e dal motore sostenibile continua la sua salita in Cina. Si prevede infatti un incremento del 28% nelle vendite totali quest’anno. Dovrebbero esserci fin oltre le 15 milioni di unità vendute nel 2025. Ciò include anche veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e quelli a celle a combustibile. La crescita del mercato riflette un maggiore interesse per soluzioni di mobilità sostenibile, ma la domanda di modelli premium rimane limitata. Cosa frena l’espansione di questa fascia di mercato? La risposta potrebbe risiedere nell’equilibrio tra innovazione e accessibilità economica. Il futuro delle auto elettriche in Cina si prospetta dunque positivo, ma le sfide nel segmento premium richiedono ora nuovi stratagemmi Se i produttori si concentreranno sul miglioramento dei modelli esistenti, come suggerito dagli esperti, la crescita potrebbe essere più moderata.