Amazon è sempre pronta a garantire il massimo livello di risparmio per tutti i consumatori, come nel caso dello smart TV Panasonic, che oggi è possibile acquistare ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, senza andare a toccare o intaccare le prestazioni generali.

Il modello attualmente in promozione è il 32S50AEZ, appartenente alla serie S50, consta in un terminale da 32 pollici di diagonale, una smart TV LED, con risoluzione massima in HD, lanciata sul mercato nel corso del 2024. All’interno trova posto un sistema operativo Fire TV, prodotto da Amazon, con possibilità di installare tutte le applicazioni desiderate, tra cui ovviamente YouTube, Netflix, Prime Video e similari. Il sistema può facilmente essere controllato con l’ausilio della propria voce, sfruttando Amazon Alexa, oltre ad una serie di funzionalità e di tecnologie di alto livello: HDR, Game Mode, Media Player e simili.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon ed i codici sconto gratis che potete avere sul vostro smartphone in esclusiva con questo canale Telegram.

Amazon: l’offerta sulla smart TV Panasonic è assurda

Il televisore di casa Panasonic, date comunque anche le relativamente ridotte dimensioni della diagonale, non è particolarmente costoso, infatti avrebbe un listino di 339 euro, con un risparmio del 48% garantito direttamente da Amazon, così da poter arrivare a spendere in finale solamente 175,49 euro. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

Le dimensioni di questo televisore sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 18,5 x 72,8 x 47,5 centimetri, con un peso di 5,5kg. La base di appoggio è posizionata esattamente al centro, con la sua capacità di sollevare il dispositivo di parecchio dalla superficie, di conseguenza ci ritroviamo a poter alloggiare altri prodotti al di sotto dello stesso, come decoder o ricevitori satellitari. I materiali di costruzione sono in linea con le aspettative, perfettamente allineati con la fascia di prezzo di posizionamento.