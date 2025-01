Samsung Galaxy S25: ecco le tonalità blu dei tre modelli | FOTO

Più passa il tempo, più l’evento si avvicina: i nuovi Samsung Galaxy S25 stanno per arrivare. La data è stata ufficializzata per il 22 gennaio, giorno in cui i top di gamma del colosso arriveranno ufficialmente per tutti. Nel frattempo sul web sono spuntate nuove immagini che hanno lo scopo di porre una differenza tra le tonalità di blu che Samsung utilizzerà per i suoi S25 ed S25+ e per il suo S25 Ultra.

Due sfumature diverse di blu per i Galaxy S25 e S25 Ultra

Le immagini rivelano i dispositivi racchiusi in custodie Spigen Crystal Flex, con finiture in due diverse tonalità di blu. Secondo le fonti, il Galaxy S25 sarà disponibile nella variante Icy Blue, un azzurro intenso con sfumature fredde che risulta elegante e moderno.

Il Galaxy S25 Ultra, invece, sfoggerà una colorazione denominata Titanium Silver Blue, un blu più tenue con riflessi argentati. Nonostante un’apparenza leggermente più chiara rispetto a precedenti indiscrezioni, questa versione mantiene un aspetto sofisticato.

Design e dettagli confermati

Dai render emergono alcune conferme sul design della serie Galaxy S25 che in particolare riguardano i bordi arrotondati e le cornici sottili per un look più moderno. In più dovrebbero esserci differenze nei dettagli della fotocamera: i render non sembrano del tutto accurati, soprattutto nel design degli anelli della fotocamera, che dovrebbero somigliare di più a quelli del Galaxy Z Fold 6.

Un elemento interessante è la presenza di un anello bianco sul retro delle custodie, che conferma la probabile adozione dello standard di ricarica Qi2. Samsung potrebbe utilizzare cover magnetiche per abilitare questa funzionalità, rendendo i dispositivi compatibili con accessori MagSafe.

Miglioramenti tecnici e specifiche attese

La serie Galaxy S25 non porterà solo novità estetiche, ma anche miglioramenti tecnici significativi. Tra questi:

Ricarica wireless più veloce , passando da 15W a 25W ;

, passando da 15W a ; Chipset Snapdragon 8 Elite per prestazioni di alto livello;

per prestazioni di alto livello; Moduli di memoria prodotti da Micron, con maggiore efficienza rispetto alle soluzioni precedenti.

Con queste nuove informazioni, l’attesa per il lancio del 22 gennaio continua a crescere, con Samsung pronta a svelare i suoi top di gamma per il 2025.