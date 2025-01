È in arrivo una bella novità per tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponibile una super promozione con cui gli utenti potranno ricevere immediatamente 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta. Tutto questo sarà possibile attivando il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Si tratta quindi di una promo che abbiamo già avuto modo di vedere, ma ora c’è una novità.

Kena Mobile, subito 100 GB di traffico dati extra con la nuova promozione

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile un’altra interessante promozione. Come già accennato in apertura, scegliendo come metodo di pagamento Ricarica Automatica, i nuovi clienti dell’operatore virtuale potranno ricevere immediatamente 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli previsti dalla propria offerta e il tutto ovviamente in maniera gratuita.

Si tratta in realtà di una promozione che abbiamo già avuto modo di conoscere in passato. Tuttavia, rispetto a prima, ora l’operatore ha effettuato una modifica. Ora, infatti, gli utenti potranno ricevere all’istante i 100 GB di traffico dati extra. In precedenza, invece, gli utenti dovevano necessariamente aspettare il primo rinnovo successivo alla richiesta di attivazione del servizio in questione.

In questo modo, quindi, attivando una delle super offerte di rete mobile dell’operatore virtuale, gli utenti potranno utilizzare fin da subito una quantità esagerata di traffico dati per navigare senza pensieri in libertà. Si tratta di una promo decisamente interessante, soprattutto se gli utenti decideranno di attivare una delle offerte più a basso costo.

Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima prevede solitamente 100 GB di traffico dati. Tuttavia, con la promo in questione, gli utenti potranno utilizzare fin da subito fino a 200 GB di traffico dati, oltre a minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 sms verso tutti i numeri.