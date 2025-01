Samsung Electronics ha presentato in queste ore i nuovissimi Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360. I due laptop vanno ad ampliare l’offerta del produttore coreano legata alla famiglia Galaxy Book5 e orientata a soddisfare le necessità dei propri utenti.

Infatti, Samsung ha realizzato una linea di PC basati su prestazioni elevatissime, grazie ai processori Intel Core Ultra (Serie 2) caratterizzati da NPU fino a 47 TOP. Inoltre, i laptop integrano le più avanzate funzionalità di Intelligenza Artifciale grazie a Galaxy AI.

Questa feature rende i Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 all’avanguardia e in grado di anticipare le esigenze degli utenti. Samsung ha sviluppato nuove funzionalità che si adattano perfettamente allo schermo ampio dei nuovi laptop.

Samsung ha reso i nuovi Galaxy Book5 più funzionali grazie a prestazioni elevate e feature basate sull’Intelligenza Artificiale

Basti pensare alla feature AI Select che consente agli utenti di ricercare in rete qualsiasi elemento venga cerchiato sul display. Il funzionamento è identico a quanto visto sugli smartphone Galaxy S24, ma con il vantaggio di avere un pannello molto più grande.

Il lancio dei nuovi dispositivi è stato accompagnato delle dichiarazioni di Changtae Kim, EVP & Head of New Computing R&D Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. Il dirigente ha commentato: “Siamo entusiasti di rendere Galaxy AI e l’innovazione accessibili a più persone possibili in modo da soddisfare le esigenze uniche di produttività sui PC e su altri dispositivi Galaxy“.

I due PC sono pensati per consentire agli utenti di lavorare aumentando la produttività ma anche di divertirsi grazie all’integrazione dell’ecosistema Galaxy. Infatti, i Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 possono diventare dei compagni fidati per scambiare foto e file con gli smartphone della serie Galaxy S.

Attraverso la connessione tra PC e smartphone è possibile sfruttare tutte le funzionalità di Galaxy AI come Traduzione Live e Assistente Trascrizione. Inoltre, è possibile trasformare un Galaxy Tab in uno schermo secondario del PC, ampliando l’area di lavoro.

Con questi nuovi laptop, Samsung ha voluto rivoluzionare il mondo dei PC attraverso l’Intelligenza Artificiale.