Al CES 2025, Samsung ha svelato la sua visione “AI for All”, puntando a integrare l’intelligenza artificiale nella quotidianità di tutti, ovunque. Con un decennio di esperienza nella connected home, l’azienda mira a creare un ambiente domestico iper-personalizzato grazie alla potenza dell’AI. Jong-Hee Han, leader della divisione Device eXperience di Samsung, ha illustrato come l’Home AI ridefinisca il concetto di casa, adattandosi alle abitudini degli utenti e garantendo esperienze significative.

Samsung rende l’innovazione a portata di mano

Un aspetto cruciale della strategia è la sicurezza. Con Knox Matrix, Samsung protegge dispositivi e dati utilizzando tecnologia blockchain. Una dashboard trasparente facilita la gestione della privacy, mentre Knox Vault mantiene al sicuro informazioni sensibili. SmartThings, piattaforma per la casa connessa, amplifica questa visione, permettendo agli utenti di godere di una routine più semplice e fluida grazie alla capacità dell’AI di analizzare e rispondere all’ambiente.

L’offerta si estende anche all’intrattenimento, con nuove funzionalità AI sui televisori Neo QLED 8K, in grado di ottimizzare immagini e colori. La gamma si amplia includendo display intelligenti per elettrodomestici, rendendo ogni spazio domestico più interattivo. Allo stesso tempo, l’assistente vocale Bixby diventa più versatile, offrendo un riconoscimento vocale avanzato per comandi personalizzati.

Samsung non si limita alla casa. La piattaforma SmartThings Pro porta soluzioni AI anche a spazi commerciali e residenziali. Collaborazioni con Hyundai e Samsung Heavy Industries ampliano l’integrazione dell’AI al settore automotive e nautico, migliorando la gestione energetica e la sicurezza. Nei veicoli, avatar digitali sviluppati con Harman offrono un supporto intuitivo per i guidatori.

Infine, Samsung riafferma il suo impegno per l’inclusività e la sostenibilità. Le tecnologie AI potenziano l’accessibilità, mentre iniziative come SmartThings Energy aiutano a ottimizzare il consumo energetico. Con questa visione, Samsung ambisce a migliorare la qualità della vita e a costruire un futuro connesso, dove l’intelligenza artificiale è davvero alla portata di tutti.