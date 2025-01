Ferrari Approved: come funziona e perché è speciale l'Usato Ferrari

Ferrari Approved è il nome del programma dell’azienda di maranello dedicato all’usato, o meglio l’insieme di oltre 201 controlli e test sulle vetture usate da rimettere in vendita, che appunto verranno contrassegnate dal logo “Ferrari Approved”, oltre ad un serie di modifiche che la rimetteranno praticamente pari al nuovo.

Per quale motivo un cliente dovrebbe affidarsi al programma Ferrari Approved per l’acquisto della nuova vettura? prima di tutto per i tempi di consegna, infatti al giorno d’oggi esiste una lunga lista d’attesa sul nuovo di tutti i modelli (anche di anni), in quanto sono auto praticamente pronte da consegnare, oltre naturalmente ad un risparmio economico. Per molti risulta essere, tra le varie cose, anche una sorta di traghettatore in attesa di poter mettere le mani sul modello nuovo, così da iniziare sin da subito ad entrare nel mondo Ferrari.

In occasione del nostro test, oltre ad una fantastica prova su strada, abbiamo avuto l’opportunità di toccare con mano la Ferrari 296 GTB, anch’essa facente parte del programma Ferrari Approved. Questa è dotata di un motore V6 Turbo benzina da 663 cavalli, con una parte elettrica (è una plug-in hybrid, in attesa della prima elettrica) per un totale di 830 cavalli e 740Nm di coppia (è un 3.0 litri). L’autonomia è di circa 550km, anche se tutto dipende da come andrete ad utilizzarla, e 25km per il solo elettrico.

Ferrari Approved: quali controlli vengono effettuati

Come è possibile notare dalle immagini (e dal video), è praticamente un’auto pari al nuovo, tutte le vetture vengono rinnovate con gli oltre 201 controlli effettuati direttamente nei laboratori dei dealer ufficiali Ferrari (da tecnici specializzati Ferrari), un appunto importante che ci aiuta a capire che non sono vetture che passano in officine classiche, ma presso i centri specializzati ed autorizzati dell’azienda.

I controlli partono dalla storia dell’auto, verificando la manutenzione nel corso del possesso da parte del proprietario, dove e se sono stati effettuati interventi particolari, dopodiché vanno a controllare la carrozzeria, nell’eventualità in cui si dovesse scoprire una parte difettosa, questa viene riparata o sostituita utilizzando in via esclusiva i ricambi originali Ferrari. Successivamente ci si sposta nella parte interna, controllando ogni singola parte, dalla pelle dei sedili, passando per le varie parti plastiche e tutte le parti che la compongono. Ripristinata l’auto, Ferrari offre al nuovo acquirente fino a 24 mesi di garanzia e di assistenza stradale, in aggiunta all’abbonamento al Ferrari magazine, oltre alla possibilità di ricevere eventi esclusivi agli eventi Ferrari.

Per ovviare all’impossibilità di personalizzare a fondo la propria vettura, essendo un usato, l’azienda ha lanciato un programma con il quale permettere al consumatore, entro certi limiti, di aggiungere accessori originali Ferrari, per offrirgli comunque la sensazione di poter rendere la vettura più vicina alle proprie esigenze o desideri. A conti fatti è la perfetta opportunità, anche da un punto di vista economico, di avvicinarsi al mondo dell’azienda di Maranello, soprattutto per coloro che hanno sempre sognato una vettura Ferrari, ma per svariati motivi non hanno avuto l’opportunità di acquistarla, in questo modo risulta essere leggermente più alla portata di tutti, affidandosi sempre all’eleganza e la serietà di una delle migliori aziende del mondo.