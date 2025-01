OnePlus si è dimostrata particolarmente attiva nell’ultimo periodo. Il marchio ha presentato in Cina la nuova famiglia Ace 5 mentre ad ottobre ha debuttato la serie OnePlus 13. Tuttavia, sembra che le novità non siano finite qui e un nuovo smartphone potrebbe arrivare a breve.

Stando a quanto condiviso da Digital Chat Station, l’azienda potrebbe essere al lavoro su un nuovo flagship dalle dimensioni compatte. Questo dispositivo non ha un nome ufficiale ma, per comodità lo indichiamo come OnePlus 13 Mini o OnePlus 13T.

Inizialmente si pensava che il dispositivo in questione potesse essere una ulteriore variante da aggiungere alla famiglia Ace 5. Tuttavia, le fonti vicine all’azienda citate dal leaker hanno smentito questa possibilità. Il nuovo device rappresenterà un nuovo modello da aggiungere alla famiglia OnePlus 13, quindi alla linea principale del brand.

OnePlus è al lavoro sullo sviluppo del nuovo 13 Mini (o 13T), un flagship compatto con SoC Snapdragon 8 Elite e un display da 6.3 pollici

Si tratta di un cambiamento importante in quanto, il device potrà contare su soluzioni tecniche di fascia alta.Questo significa che lo si potrà considerare un top di gamma sotto tutti i punti di vista ma dalle dimensioni compatte.

Le informazioni attualmente disponibili indicano la presenza di un display LTPO OLED dotato di una diagonale da 6,31 pollici. Si tratta di un cambiamento importante rispetto ai 6.82 pollici di OnePlus 13. Inoltre, le cornici ridotte su tutti e quattro i lati favoriranno la sensazione di avere tra le mani uno smartphone compatto. Il pannello avrà una risoluzione da 1.5K e integrerà il sensore per la scansione delle impronte digitali.

Passando al comparto fotografico, l’ottica principale potrebbe essere una Sony IMX906 da 50 MP affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e uno zoom periscopico da 50 MP. Tuttavia, le ottiche citate non sono certe e potrebbero variare nella versione finale del dispositivo.

Per quanto riguarda il chipset, OnePlus 13 Mini (o OnePlus 13T) sarà basato sul SoC Snapdragon 8 Elite per assicurare le massime performance.