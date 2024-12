Le schede tecniche complete dei nuovi OnePlus Ace 5 e Ace5 Pro sono state rese note sul sito del TENAA, l’ente cinese di certificazione. Questi dispositivi, attesi per il 26 dicembre, promettono di distinguersi per prestazioni e specifiche avanzate. Il modello di punta, il OnePlusAce5Pro, sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 8 Elite e caratterizzato da una CPU con clock fino a 4,32GHz. La batteria da 6.100mAh sarà combinata con una ricarica rapida da 100W. Garantirà così un’esperienza di utilizzo prolungata e tempi di ricarica ridotti.

OnePlus Ace 5 e Ace5Pro: caratteristiche condivise e opzioni di memoria personalizzabili

Il modello standard, OnePlus Ace 5, monterà invece lo Snapdragon 8 Gen 3, con una CPU a 3,3GHz. A sorprendere però è la batteria da 6.400mAh, leggermente più capiente rispetto alla variante Pro. La ricarica rapida, però, si ferma a 80W. Nonostante ciò, questa differenza non influenzerà in modo significativo i tempi di ricarica. Confermando così l’efficienza di entrambi i modelli.

Oltre ai processori e alla capacità di ricarica, i due smartphone condividono gran parte delle specifiche tecniche. Entrambi offrono un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 1264p. Dispongono poi di un lettore di impronte digitali integrato e un design sottile, con uno spessore di 8,1mm. Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori (50MP, 8MP e 2MP) e una fotocamera frontale da 16MP. In modo da garantire un certo livello di versatilità nelle riprese.

Anche le opzioni di memoria sono interessanti. Il OnePlus Ace 5 sarà disponibile con RAM da 12GB o 16GB e uno spazio di archiviazione che raggiunge 1TB. Il modello Pro, invece, proporrà configurazioni che partono da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, offrendo varianti più accessibili. Sul mercato globale, il OnePlusAce5 sarà venduto come OnePlus13R. Mentre la versione Pro potrebbe imporsi come uno dei dispositivi più convenienti con Snapdragon 8 Elite. Per tutti gli altri dettagli non ci resta che attendere.