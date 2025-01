OnePlus si prepara a stupire ancora. Ma questa volta con le cover dei nuovi OnePlus13 e 13R. L’azienda, da sempre attenta a offrire accessori originali, conferma la tradizione con quattro custodie uniche nei materiali e nel design. Sudhanshu Ambhore, noto leaker, ha condiviso su X le immagini delle nuove cover. Anticipando così alcune caratteristiche che le rendono uniche. Il debutto ufficiale dei dispositivi e degli accessori è previsto per il 7 gennaio 2025.

OnePlus 13 e 13R: caratteristiche top e promozioni esclusive

Le cover, già molto attese, riprendono l’idea dei materiali speciali che hanno segnato il successo di modelli precedenti come OnePlus 3. Tra le proposte più interessanti emergono custodie in Sandstone, Aramid Fiber e Wood Grain. Ognuna progettata per chi cerca una combinazione di funzionalità e raffinatezza estetica. Ma la vera innovazione sta nel supporto magnetico integrato. Caratteristica che le rende ideali per accessori come caricatori wireless Qi2, wallet magnetici e impugnature per fotocamere. Le opzioni includono, come già detto, la Sandstone Magnetic Case, disponibile per entrambi i modelli. Poi la Aramid Fiber Magnetic Case per OnePlus 13. Infine una Wood Grain Magnetic Half-Pack Case, per un design più minimalista.

Oltre agli accessori, i nuovi smartphone promettono di alzare il livello delle prestazioni. Il OnePlus 13R monta infatti un display-OLED da 6,78″, con una frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz. Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen3, supporta fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. La batteria da 6.000mAh, combinata con una ricarica rapida da 80W, garantisce autonomia e velocità.

Il OnePlus13, invece, offre un display AMOLED QHD+ da 6,82” e il processore Snapdragon 8 Elite. Le sue fotocamere Hasselblad comprendono una principale da 50MP, una tele periscopica con zoom ottico 3x e una ultra grandangolare con modalità macro. In più prevede una batteria da 6.000mAh, ricarica wireless da 50W e resistenza all’acqua IP69. Si presenta quindi come uno dei dispositivi più completi sul mercato.

Per il lancio, OnePlus propone una promozione early-bird. Ovvero con un acconto di 50€, si ottiene uno sconto sul prezzo finale e un omaggio dal valore di 279€. L’offerta sarà valida dal 7 all’11 gennaio 2025. Dando così ai fan un motivo in più per scegliere i nuovi gioielli tecnologici del marchio.