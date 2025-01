I truffatori e i cybercriminali purtroppo sono sempre in agguato. Questa volta, ad essere stati presi di mira sono gli utenti che amano fare shopping sui vari store online. In particolare, le vittime in questione stanno ricevendo alcune email di tipo phishing. Da queste email , gli utenti vengono avvisati di un presunto errore nella consegna di un pacco tramite il corriere DHL. Tuttavia, si tratta di una email falsa che cela per l’appunto la truffa ai danni degli ignari utenti.

DHL, attenzione alla nuova truffa di tipo phishing tramite email

Una delle tecniche preferite dai cybercriminali per far cadere in trappola le proprie vittime è utilizzare delle email. In quest’ultimo periodo, come già detto in apertura, sono stati presi di mira alcuni utenti che solitamente fanno shopping online. Gli utenti in questione stanno infatti ricevendo delle strane email apparentemente provenienti dal noto corriere DHL.

In queste email, gli utenti vengono avvertiti di un possibile errore nella consegna del proprio pacco tramite proprio il corriere DHL. Nello specifico, l’email in questione ha come oggetto il seguente testo: “Errore nella consegna – hai 48 ore”. Oltre a questo, nell’email gli utenti vengono invitati a sbrigarsi e a pagare 2 euro di diritti doganali per non perdere la consegna del proprio pacco. Il tutto ovviamente tramite l’apertura di un link presumibilmente sicuro.

Tuttavia, come è facile immaginare, è proprio tramite questo link che i cybercriminali attuano la propria truffa ai danni degli utenti. Si tratta quindi chiaramente di una truffa di tipo phishing, con cui viene messa fretta agli utenti di agire alla svelta. All’apertura del link incriminato, gli utenti vengono poi invitati ad inserire i propri dati bancari per effettuare il pagamento e per sbloccare dunque la presunta consegna bloccata.

Consigliamo come sempre di prestare la massima attenzione a questa tipologia di truffe. È consigliabile controllare in primis il mittente di queste strane email. Solitamente, infatti, queste email hanno un indirizzo molto strano. Poi, è necessario controllare anche il corpo del messaggio, dato che solitamente sono presenti numerosi errori grammaticali.