Samsung ha annunciato nuove funzionalità per la sua interfaccia One UI 7.0, progettata per migliorare l’integrazione tra dispositivi Galaxy. Una delle novità principali riguarda la possibilità di utilizzare la fotocamera degli smartphone del marchio direttamente sui Galaxy Book, i laptop dell’azienda. Questa funzione punta a offrire continuità e maggiore versatilità per chi utilizza più dispositivi all’interno dell’ecosistema proprietario.

Fotocamera dello smartphone sui Galaxy Book di Samsung

La funzione, simile alla “Continuity Camera” di Apple, consente agli utenti di utilizzare la fotocamera ad alta qualità di uno smartphone Galaxy come webcam per un Galaxy Book. Questo è particolarmente utile per videochiamate o streaming, dove la qualità della fotocamera integrata del laptop potrebbe non essere sufficiente.

L’integrazione avviene tramite Wi-Fi Direct o connessione cablata, garantendo bassa latenza e alta qualità video. Gli utenti possono selezionare l’opzione direttamente dal pannello di controllo della fotocamera su One UI 7.0, rendendo il processo semplice e intuitivo. Oltre alla funzione di continuità, l’azienda ha introdotto ulteriori miglioramenti per l’app fotocamera sugli smartphone Galaxy. Tra le novità spiccano:

Controlli avanzati per la modalità Pro, che offrono più opzioni per regolare esposizione, ISO e bilanciamento del bianco;

Ottimizzazioni per la fotografia computazionale, migliorando la qualità degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione;

Nuove funzionalità per la registrazione video, come il tracking dei soggetti e la riduzione avanzata del rumore.

La continuità tra smartphone e Galaxy Book rappresenta un ulteriore passo avanti per l’ecosistema Samsung, già noto per la sua capacità di integrare terminali come smartphone, tablet, smartwatch e TV. L’obiettivo dell’azienda è offrire un’esperienza unificata e senza interruzioni, permettendo agli utenti di passare facilmente da un dispositivo all’altro.

Altre novità della One UI 7.0 includono un’interfaccia utente migliorata e nuove funzioni di personalizzazione, oltre a ottimizzazioni per il risparmio energetico e la gestione della memoria. La skin sarà distribuita gradualmente sui dispositivi Galaxy a partire dalla fine del 2024. I primi modelli a ricevere l’aggiornamento saranno i dispositivi della serie Galaxy S e Galaxy Z di ultima generazione, seguiti da tablet e Galaxy Book.

Con queste novità, Samsung punta a consolidare la sua posizione come leader nel settore della tecnologia, offrendo un ecosistema sempre più connesso e funzionale.