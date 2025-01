Le indiscrezioni non lasciano dubbi, il 2025 sarà un anno fondamentale per Samsung. La beta di One UI 7.0 ha svelato i numeri di modello di tre nuovi dispositivi pieghevoli. Ovvero il Galaxy Z Flip 7, GalaxyZ Fold7 e il successore del GalaxyZFold Special Edition. Sorprende però l’assenza di riferimenti al tanto discusso GalaxyZFlip FE, per una possibile versione economica pensata per ampliare il mercato di dispositivi simili. Oppure al GalaxyS25 Slim, un modello compatto della prossima generazione.

Questi vuoti potrebbero essere solo temporanei, considerando che il firmware beta è ancora in fase iniziale. Le voci sul Galaxy Z Flip FE però sono molteplici. Esse fanno pensare che il nuovo smartphone potrebbe essere annunciato in un secondo momento.

Innovazione e strategia: il 2025 di Samsung

L’ obiettivo di Samsung per questo nuovo anno sembra ormai chiaro. L’ azienda intende rendere i pieghevoli un prodotto di massa. Ma soprattutto punta ad espandere la propria linea con modelli che uniscano innovazione e accessibilità. Non si parla però solo pieghevoli. In quanto la beta di One UI 7.0 conferma anche i numeri di modello della serie Galaxy S25, con SM-S931, SM-S936 e SM-S938. A dimostrazione di un impegno continuo nella fascia alta del mercato. Questo approccio riflette la volontà del colosso sudcoreano di rimanere all’avanguardia in un settore sempre più competitivo.

La strategia per il 2025 appare quindi molto ambiziosa. Oltre a rafforzare il settore premium, si punta a una diversificazione della serie per attrarre nuovi clienti. L’assenza momentanea di alcuni modelli non significa necessariamente una loro esclusione definitiva. È plausibile, ad esempio, che Samsung stia mantenendo un velo di mistero su alcune novità, riservandole per annunci futuri. Se il 2025 sarà davvero l’anno della svolta per i pieghevoli, dipenderà da quanto l’azienda riuscirà ad unire tecnologia avanzata, design innovativo e prezzi competitivi. Un progetto per nulla di poco conto, ma sul quale il marchio crede fermamente.