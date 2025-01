Con l’inizio del 2025, POCO cessa ufficialmente di essere un marchio “indipendente“. Torna così ufficialmente nel mondo Xiaomi. La chiusura del sito web po.co, che ora reindirizza al portale ufficiale di Xiaomi, segna così la fine di un percorso di autonomia iniziato nel 2020. Anche le varianti regionali del sito, incluse quelle italiana, tedesca e francese, sono state integrate nei rispettivi XiaomiStore. L’app POCO Store, a sua volta, è stata dismessa. Ma i dati personali degli utenti sono ancora accessibili tramite gli account-Xiaomi. In perfetta conformità con le attuali leggi sulla privacy.

Il futuro di POCO, tra opportunità e rischi

Tale mossa implica che, d’ora in avanti, i prodotti POCO saranno distribuiti esclusivamente attraverso i canali ufficiali Xiaomi. Il primo passo di questa nuova fase sarà il lancio dei nuovi smartphone POCOX7 e POCOX7 Pro. Evento previsto per il 9 gennaio 2025, con disponibilità in esclusiva sul sito mi.com. Nonostante il cambiamento, l’ azienda assicura comunque che non ci saranno variazioni nei servizi post-vendita o nelle garanzie, già gestiti direttamente dall’azienda madre.

Dal 2020, POCO aveva provato a costruirsi un’identità autonoma. Pur mantenendo però sempre legami forti con Xiaomi. Soprattutto per quanto riguarda la progettazione, la produzione e lo sviluppo software. Questa separazione “parziale” aveva permesso al marchio di posizionarsi come un’alternativa più accessibile e dinamica. Arrivando a conquistare una fetta di mercato grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il suo ritorno nel mondo Xiaomi pone però non pochi interrogativi sulla futura identità del brand.

Benefici e rischi futuri

È ovvio che tale integrazione porta con sé sicuramente dei considerevoli vantaggi. Ad esempio, per Xiaomi, rappresenta un’opportunità per ottimizzare i costi operativi e semplificare la gestione complessiva del marchio. In più, grazie alla sua vasta rete distributiva i prodotti-POCO potrebbero raggiungere un pubblico ancora più ampio. Vi è però un rischio. Ovvero che POCO perda la sua unicità, diventando solo una delle tante linee di prodotti dell’azienda madre.

I nuovi modelli X7 e X7Pro saranno i primi a mostrare se il suddetto marchio riuscirà a mantenere la sua filosofia. Ovvero cercare di offrire dispositivi di alto livello a prezzi competitivi. Gli appassionati osservano con attenzione, sperando che il brand conservi la sua forte personalità anche in questa nuova fase della sua storia.