Il colosso della tecnologia Nvidia ha presentato ufficialmente le sue nuove schede grafiche appartenenti alla serie RTX 50, si tratta di un lancio del valore storico dal momento che queste schede ridefiniscono da sole il concetto di intelligenza artificiale all’interno del mondo dei videogiochi e ovviamente portano con loro tutta l’innovazione della nuova architettura Blackwell, a fare la voce grossa non è stata solo quest’ultima, però Bensì anche tutte le nuove tecnologie software inserita all’interno di queste schede tra le quali spicca senza dubbio la Multi frame generation che costituisce la base del DLSS 4 e consente di generare fino a quattro frame su cinque, sfruttando l’intelligenza artificiale accelerata dai Tensor core, in modo da aumentare il frame rate senza grave sulle prestazioni in ruster.

Ovviamente tutto ciò porta ad un aumento di prestazioni pratiche davvero importante, basti pensare che a detta del CEO Jensen Huang, una RTX 5070 offre le prestazioni pari a quelle di una 4090, questo balzo in avanti però comporta un piccolo prezzo da pagare, i consumi ovviamente sono aumentati in modo importante, soprattutto per quanto riguarda il modello top di gamma per il quale l’azienda californiana consiglia di sfruttare un alimentatore da circa 1000 W.

Consumi e specifiche

RTX 5090:

GPU: GB202-300

GB202-300 CUDA Core: 21760

21760 Memoria: 32 GB GDDR7

32 GB GDDR7 Bus di Memoria: 512-bit

512-bit Velocità Memoria: 28 Gbps

28 Gbps Larghezza di Banda Memoria: 1792 GB/s

1792 GB/s TDP: 575W

575W Connettori Display: 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1

3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 Interfaccia PCIe: PCIe 5.0×16

PCIe 5.0×16 Prezzo di lancio: $1999

$1999 Lancio: 30 gennaio 2025

RTX 5080:

GPU: GB203-400

GB203-400 CUDA Core: 10752

10752 Memoria: 16 GB GDDR7

16 GB GDDR7 Bus di Memoria: 256-bit

256-bit Velocità Memoria: 30 Gbps

30 Gbps Larghezza di Banda Memoria: 960 GB/s

960 GB/s TDP: 360W

360W Connettori Display: 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1

3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 Interfaccia PCIe: PCIe 5.0×16

PCIe 5.0×16 Prezzo di lancio: $999

$999 Lancio: 30 gennaio 2025

RTX 5070 Ti:

GPU: GB203-300

GB203-300 CUDA Core: 8960

8960 Memoria: 16 GB GDDR7

16 GB GDDR7 Bus di Memoria: 256-bit

256-bit Velocità Memoria: 28 Gbps

28 Gbps Larghezza di Banda Memoria: 896 GB/s

896 GB/s TDP: 300W

300W Connettori Display: 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1

3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 Interfaccia PCIe: PCIe 5.0×16

PCIe 5.0×16 Prezzo di lancio: $749

$749 Lancio: Febbraio 2025

RTX 5070: