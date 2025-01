Mentre l’Italia si trova a godersi le festività natalizie, OnePlus ha deciso di svelare al pubblico cinese i suoi nuovi modelli Ace 5 e Ace5 Pro. Questi dispositivi, destinati a un settore di fascia alta, si inseriscono in una lunga tradizione della casa. La quale punta a unire alte prestazioni a un design moderno. Nonostante le somiglianze tra i due, le differenze tecniche, soprattutto nella fotocamera e nel SoC, rendono ogni modello unico a suo modo. In particolare, l’Ace 5 si prepara a fare il suo debutto anche a livello globale come OnePlus 13R. Un segnale importante per i fan del brand, che non dovranno aspettare molto per vederlo arrivare anche in Italia.

OnePlus Ace5 e 5 Pro: una versione potenziata e ancora più performante

L’OnePlus Ace 5 si distingue per un display LTPO AMOLED da 6,78” con risoluzione di 1264 x 2780 pixel. In grado di raggiungere una luminosità impressionante di 4500nit. Il comparto fotografico, purtroppo, non emerge per innovazione. Infatti, la fotocamera principale da 50MP è accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e uno per macro da 2MP. La vera forza del dispositivo risiede però nel suo processore Snapdragon 8 Gen 3. Il quale garantisce performance eccezionali, supportato da una batteria da 6415mAh con ricarica rapida a 80W. Il OnePlus Ace 5 promette di non deludere nemmeno i più esigenti. Soprattutto grazie ai suoi 12 o 16GB di RAM e fino a 1TB di spazio di archiviazione.

Rispetto al suo fratello minore, il OnePlus Ace5Pro presenta alcune modifiche che ne migliorano ulteriormente le prestazioni. A partire dal SoC Snapdragon8 Elite, che offre prestazioni superiori grazie a un miglior sistema di dissipazione del calore. Il dispositivo, infatti, è equipaggiato con una camera di vapore più sofisticata e un telaio in alluminio di grado aerospaziale. La batteria, anche se di capacità inferiore (6100mAh), si ricarica molto più velocemente, fino a 100W. La fotocamera resta invariata rispetto al modello Ace 5. Ma l’aggiunta di una migliore dissipazione e una gestione termica avanzata fanno dell’Ace 5 Pro una scelta perfetta per chi cerca prestazioni da top di serie.

In Cina, i pre-ordini sono già aperti. I prezzi variano a seconda della configurazione scelta. L’ Ace5 parte da circa 303€ e l’Ace 5Pro da circa 448€. Il lancio mondiale includerà anche l’Italia, ed è previsto per il 7 gennaio 2025.