La presentazione ufficiale delle nuove schede grafiche dell’azienda californiana Nvidia Si avvicina sempre di più, nel frattempo le voci di corridoio continuano a trapelare online e ci suggeriscono alcuni dettagli in più per quanto riguarda l’intera gamma in arrivo, la voce di cui vi parliamo ora però si sofferma nello specifico alla fascia entry level rappresentata dalla RTX 5060.

Un benchmark suggerisce le prestazioni

recentemente online è spuntato il risultato di un benchmark che suggerisce come la prossima GPU nella sua variante per laptop dell’azienda tenta di verde potrebbe offrire prestazioni significativamente superiori rispetto al modello precedente, il risultato arriva da un test condotto con 3DMark time Spy, che mostrerebbe un miglioramento pari al 32% in più rispetto alla scheda della generazione precedente, si tratta effettivamente di un risultato abbastanza in linea con quanto visto in passato dal momento che il miglioramento fu il medesimo quando si ebbe il passaggio dalla serie 3000 alla serie 4000, il punteggio ottenuto ammonta a 13.821 punti e risulta non solo superiore alla 4060 ma anche alla 4070.

Ovviamente è importante sottolineare che questi risultati vanno comunque presi con le pinze dal momento che non sono ufficiali e soprattutto derivano da configurazioni laptop dove le altre componenti giocano un ruolo molto più importante rispetto alle configurazioni desktop, nonostante tutto però secondo le indiscrezioni i modelli base di gamma dovrebbero essere equipaggiati con 8 GB di memoria GDDR7 mentre i modelli top di gamma dovrebbero arrivare invece a 16 GB come la generazione precedente.

Non rimane dunque che attendere per vedere e toccare con mano i risultati delle innovazioni che l’azienda californiana introdurrà in tutte le sue schede, le quali dovrebbero rappresentare un’importante passo in avanti sotto vari punti di vista ancora maggiori rispetto a quanto mostrato lo scorso anno, l’attesa sta per finire e molto presto vedremo l’esordio probabilmente in contemporanea sia delle soluzioni desktop che delle soluzioni laptop.