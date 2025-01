Il nuovo OnePlus Open 2 si avvicina al debutto e, grazie ai primi render trapelati, possiamo già farci un’idea di cosa aspettarci. Esteticamente, il design sembra richiamare quello del modello precedente. Prevede infatti il caratteristico modulo fotografico circolare Hasselblad a tre obiettivi. Non mancano però alcuni dettagli interessanti. Ad esempio le lenti sono disposte in modo diverso, segno di un’evoluzione tecnica. Il nuovo dispositivo potrebbe distinguersi per la sua sottigliezza, con uno spessore inferiore ai 10mm. Mantenendo, al contempo, una batteria più potente rispetto al primo modello. Con una capacità di 5.900mAh, rispetto ai 4.800mAh del predecessore, promette poi una maggiore autonomia.

OnePlus Open 2: un comparto fotografico e software da ammirare

Le specifiche tecniche però non si fermano qui. Il dispositivo dovrebbe supportare una ricarica rapida via cavo da 80W. In più, per la prima volta, una ricarica wireless da 50W. Anche il display si preannuncia di qualità superiore. Si parla infatti di un pannello pieghevole LTPO da 8” con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo secondario, invece, dovrebbe essere un AMOLED da 6,4 pollici, pensato per un uso versatile. A livello hardware, il cuore del OnePlus Open 2 sarebbe il potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il quale sarà accompagnato da un massimo di 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna. In più, dovrebbe essere più resistente ai liquidi grazie al nuovo standard IPX8.

Particolare attenzione è rivolta al comparto fotografico, che si presenta particolarmente ambizioso. Sul retro si troverebbero tre sensori da 50MP. Di cui uno principale, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Per quanto riguarda le fotocamere interne, i rumor indicano una doppia configurazione con sensori da 32MP e 20MP. Tale aggiornamento garantirebbe così una certa qualità sia per gli scatti tradizionali che per i selfie.

A livello software, il OnePlus Open 2 dovrebbe arrivare con Android 15 personalizzato da OxygenOS 15. In modo da garantire un’esperienza d’uso moderna e performante. Il lancio su larga scala è atteso per il primo trimestre del 2025, salvo eventuali ritardi. L’ azienda punta così a confermare il suo ruolo di protagonista nel settore dei pieghevoli. Offrendo innovazioni che uniscono design, tecnologia e praticità in un unico e versatile progetto.