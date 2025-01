Luna del Lupo: tra pochi giorni lo spettacolo nei cieli, ecco quando

I fenomeni legati agli astri e a tutto ciò che avviene nell’universo che è visibile dalla Terra, interessano sempre tantissimo le persone. Tenetevi pronti perché a breve arriverà un nuovo spettacolo da non perdere, più precisamente la sera di lunedì 13 gennaio 2025. Secondo quanto riportato infatti, alle ore 22:27 italiane, si verificherà un fenomeno di luna piena detto “Luna del Lupo“.

Perché si chiama Luna del Lupo: la spiegazione

La domanda che in tanti si sono posti è legittima: perché si chiama Luna del Lupo? Stando a quanto indicato nell’Almanacco del Contadino del Maine, il nome deriva dagli ululati dei lupi. Questi, durante le fredde notti invernali, risuonavano intorno ai villaggi scaturendo mistero e paura. Si tratta dunque di un fenomeno legato ad una delle antiche tradizioni dei nativi americani.

In altre culture, la Luna piena di gennaio assume nomi diversi. Può chiamarsi ad esempio Luna di Ghiaccio o Luna Vecchia, nomi legati al rigore dell’inverno. In altri casi qualcuno la chiama Luna dopo Yule, un riferimento alla festività pre-cristiana legata al solstizio d’inverno, poi assimilata al Natale.

Un cielo ricco di eventi astronomici, non solo la Luna del Lupo

Oltre alla suggestiva Luna del Lupo, il cielo di gennaio offrirà altri spettacoli:

Occultazione di Marte : la Luna passerà davanti al pianeta rosso, un fenomeno visibile in alcune aree del Nord America, Africa, Canada e Messico ;

: la Luna passerà davanti al pianeta rosso, un fenomeno visibile in alcune aree del ; Costellazioni invernali : Orione, il Toro e i Gemelli saranno particolarmente luminosi;

: Orione, il Toro e i Gemelli saranno particolarmente luminosi; Stelle cadenti: sebbene il picco delle Quadrantidi sia già passato, alcune meteore potrebbero ancora attraversare il cielo.

La Luna del Lupo sarà un’occasione straordinaria per fermarsi a guardare il cielo e lasciarsi affascinare dalla bellezza dell’universo. Non dimenticate dunque di guardare l’orologio e magari di affacciarvi alla finestra per restare incantati di fronte ad uno degli spettacoli più naturali che potrete vedere nei prossimi tempi.