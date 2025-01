Squid Game 3: svelata per sbaglio la data di uscita, ecco quando arriva

Ha suscitato tantissimo interesse la nuova stagione di Squid Game, che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso nel 2022. Gli utenti di Netflix non attendevano altro che il lancio del sequel della serie splatter coreana che ha attaccato allo schermo milioni e milioni di persone. Dal 26 dicembre 2024 Squid Game 2 è arrivato, con 7 episodi al cardiopalma che sono culminati con una grande attesa per il prossimo capitolo: Squid Game 3. Già confermata per il 2025, la prossima stagione potrebbe avere già una data. A svelarla sarebbe stato Netflix in maniera accidentale.

Netflix svela la data di Squid Game 3? L’indiscrezione arriva dalla Corea

Un video con una data ben precisa: questa è l’indiscrezione che proviene dalla Corea. Il filmato parlerebbe del 27 giugno 2025. Il video, manco a dirlo, è stato rapidamente rimosso, ma il dettaglio non è passato inosservato, facendo ipotizzare che la piattaforma abbia accidentalmente anticipato l’uscita della nuova stagione.

Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un fake in quanto i tempi sarebbero troppo brevi. In realtà, pensandoci bene e notando come è terminato Squid Game 2, si tratterebbe di un proseguimento diretto degli eventi e non una stagione completamente nuova. Il divario di sei mesi dal debutto della seconda stagione, infatti, risulterebbe coerente con la struttura narrativa già impostata.

Potrebbe essere un errore

Nonostante l’informazione provenga da una fonte ufficiale, è possibile che si tratti di un errore di comunicazione o di una data ancora non definitiva. Netflix potrebbe infatti voler mantenere un certo margine di manovra prima di un annuncio ufficiale.

Inoltre, secondo alcune analisi, il 27 giugno potrebbe collocarsi strategicamente in un calendario che vedrà altre importanti uscite sulla piattaforma. Tra queste, le nuove stagioni di Stranger Things (prevista per settembre/ottobre 2025) e di Mercoledì (attesa tra novembre e dicembre).

Con il clamore generato dalla seconda stagione, il ritorno di Squid Game continua a essere tra i più attesi del prossimo anno. Se la data del 27 giugno 2025 dovesse essere confermata, la serie avrebbe il potenziale per dominare ancora una volta le classifiche globali di Netflix.