Google torna a sorprendere con una grafica originale e coinvolgente, questa volta dedicato alla fase calante della Luna di ottobre. L’azienda, famosa per i suoi doodle tematici, ha scelto di celebrare la “mezza Luna” con un gioco di carte interattivo. Quest’ ultimo invita i giocatori a sfidare la Luna stessa in una gara di conoscenze astronomiche. La Luna, nella sua fase calante, mostra oggi una porzione sempre più ridotta illuminata dal Sole, con l’oscurità che aumenterà sempre di più fino alla fase di “Luna-nuova”. Questo ciclo si ripeterà poi all’infinito, passando da crescente a piena e di nuovo a calante.

Novità Google: una sfida semplice ma avvincente per celebrare la Luna

Nel gioco, ogni turno richiede al giocatore e alla Luna di scegliere fra tre carte, ciascuna delle quali rappresenta una fase lunare differente. Dalle prime fasi crescenti alle ultime fasi calanti, senza dimenticare la Luna piena e la Luna nuova. L’obiettivo è disporre le carte in modo strategico per completare il ciclo lunare, collocando, ad esempio, una Luna crescente accanto a una calante. Così da costruire una rappresentazione del ciclo completo. Un’idea semplice, ma che richiede strategia e conoscenza delle fasi lunari.

Insomma il doodle è pensato per offrire un passatempo divertente e accessibile, adatto a tutte le età. Chi cerca un’esperienza più impegnativa può mirare a creare un ciclo lunare completo, guadagnando più punti man mano che il tabellone si riempie. Aggiungono ulteriore imprevedibilità le carte speciali, che introducono effetti imprevisti come la distruzione di alcune carte avversarie. Anche se l’intelligenza artificiale che rappresenta la Luna non è particolarmente complessa, il gioco resta comunque piacevole. In quanto offre qualche minuto di svago senza risultare troppo difficile.

Tutto ciò è stato disponibile sulla homepage di Google per un’ intera giornata. Ma può essere ancora giocato accedendo direttamente al link che fornito per l’occasione.