Nella versione beta 2.25.1.10 di WhatsApp per Android emerge un’ulteriore novità che conferma l’impegno del team di sviluppo nel migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. Questa volta, l’attenzione si concentra su emoji, adesivi e GIF, con l’introduzione di un’opzione che permette di gestire in modo più preciso le animazioni di questi elementi.

WhatsApp e i nuovi pulsanti per le animazioni

All’interno dell’ultima beta è stato individuato un nuovo menu chiamato “Animazioni”, che include tre interruttori distinti. Questi consentono di abilitare o disattivare singolarmente la riproduzione automatica per ciascuna categoria: emoji, adesivi e GIF. L’approccio, semplice e intuitivo, punta a offrire un controllo più personalizzato, permettendo agli utenti di adattare la propria esperienza in base alle preferenze individuali.

Quando la riproduzione automatica viene disattivata, le animazioni non si avviano da sole. Sarà necessario un tocco manuale sull’elemento desiderato, sia esso un’emoji, un adesivo o una GIF animata, per attivarlo. Questa possibilità si rivela particolarmente utile per chi preferisce evitare chat troppo caotiche e animazioni continue che possono distogliere l’attenzione o appesantire la conversazione. Gli utenti potranno quindi scegliere di bloccare tutte le animazioni o limitarne l’uso a specifici contenuti.

Nonostante la funzione sembri già ben delineata, è importante sottolineare che si tratta ancora di un progetto in fase di sviluppo. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su quando questa novità verrà implementata nella versione stabile di WhatsApp, né su eventuali modifiche o ampliamenti che potrebbero essere apportati prima del rilascio definitivo.

Sempre a servizio degli utenti

La strada intrapresa da WhatsApp riflette l’intenzione di soddisfare esigenze diverse, offrendo maggiore flessibilità e controllo sulle interazioni digitali. Con questa nuova funzionalità, l’app conferma il suo impegno nel rispondere alle richieste di personalizzazione avanzata, rendendo la piattaforma sempre più versatile per milioni di utenti in tutto il mondo. Resta da vedere come verrà accolta questa novità una volta resa disponibile su larga scala.

Questa funzionalità, che offre maggiore controllo sulle animazioni, potrebbe avere un impatto significativo sull’uso quotidiano dell’app. Molti utenti potrebbero apprezzare l’opzione di poter scegliere se attivare o meno le animazioni, soprattutto in contesti di lavoro o per chi preferisce conversazioni più tranquille. Inoltre, la possibilità di disabilitare le animazioni potrebbe estendersi a rendere l’esperienza ancora più fluida, senza intoppi o distrazioni durante l’invio dei messaggi.