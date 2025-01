Il noto colosso della tecnologia AMD continua a riscuotere record sul record, in Germania il suo processore Ryzen 7 9800X3D risulta essere la CPU con architettura zen 5 Più venduta di tutta la gamma, nonostante il suo prezzo decisamente elevato di 569 €, questo successo è attribuito alle sue prestazioni ottimali nel campo del gaming, il merito va alla cache tridimensionale che riduce le latenze in modo decisamente importante.

I dati rivelatici arrivano dal rivenditore tedesco Mindfactory che ci fornisce le informazioni di vendita sia in merito al processore in questione sia a tutti gli altri elementi appartenenti alla famiglia 9000, quest’ultimo da solo riesce quasi a raddoppiare il numero di unità vendute rispetto a tutto il resto della famiglia.

I dati di vendita sul totale

Ryzen 7 9800X3D: 8950 unità vendute.

8950 unità vendute. Totale altri Ryzen 9000 (sommati): 5120 unità vendute. Ryzen 7 9700X: 2580 unità vendute. Ryzen 5 9600X: 920 unità vendute. Ryzen 9 9900X: 830 unità vendute. Ryzen 9 9950X: 790 unità vendute.

5120 unità vendute.

Questi dati sono spiegati dal fatto che il gaming su pc è molto popolare in Germania, ciò spiega il successo del processore in questione la cui anima è votata proprio al gioco su pc, ha influenzare questa statistica però sta il fatto che attualmente questo processore è l’unico con tale architettura che vanta anche questa nuova memoria tridimensionale, si prevede però l’arrivo molto presto di altri processori con questa tecnologia che ovviamente aumenteranno la competizione andando a livellare i dati di vendita in modo direttamente connesso al prezzo e non solo alle caratteristiche, è innegabile però che il colosso rosso sta instaurando un vero e proprio monopolio per quanto riguarda i processori da inserire all’interno dei propri computer.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale delle prossime CPU direttamente alla fiera della tecnologia di Las Vegas, il CES, la quale ha visto proprio nella giornata di ieri l’arrivo delle nuove schede grafiche da parte dell’azienda concorrente Nvidia.