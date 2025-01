Il prezzo di vendita di OnePlus Nord 4 raggiunge livelli inediti ed esclusivi, cifre decisamente più basse del normale, che spingono il consumatore verso un risparmio assolutamente inatteso e di ottimo livello, anche proprio grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni.

Lo smartphone rientra perfettamente nella fascia media del settore, mettendo a disposizione del consumatore un display da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione 1240 x 2772 pixel, densità di 451 ppi, ma anche tecnologia Fluid AMOLED con refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz, per una maggiore fluidità. Il processore è di casa Qualcomm, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock massima a 2,8GHz, con GPU Adreno 732, ed anche la configurazione di 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (che ricordiamo non è però espandibile).

Amazon da pazzi con la promozione su OnePlus Nord 4

Su Amazon è sempre facile pensare di spendere poco, anche nel caso in cui si dovesse pensare di acquisatre uno smartphone di ultima generazione, come nel caso di OnePlus nord 4, che oggi viene a costare 491,55 euro. La variante disponibile a tale cifra presenta colorazione Oasis Green, ed oltretutto ha garanzia legale della durata di 24 mesi, con consegna a domiclio in tempi strettissimi. Premete qui per effettuare l’ordine.

Da non trascurare nemmeno la qualità del comparto fotografico, infatti nella parte posteriore sono presenti due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, con risoluzione 8165 x 6124 pixel negli scatti, ma soprattutto registrazione video che può raggiungere anche il 4K a 60fps. La connettività è rappresentata dalla presenza di WiFi 6 dual-band, bluetooth 5.4, USB type-C 2.0, senza dimenticarsi di GPS e chip NFC per i pagamenti mobile. La batteria, in ultimo, è un componente da 5500mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.