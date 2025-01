Il team di WhatsApp, sempre attivo nel migliorare il proprio servizio, ha lanciato il primo aggiornamento del 2025 per la versione Beta. Il quale sarà distribuito tramite il Google PlayBeta Program. L’ ultima innovazione introdotta, identificata come 2.25.1.10, non si concentra esclusivamente su funzionalità immediatamente utilizzabili, ma svela un’importante innovazione in fase di sviluppo. Ovvero il controllo sulle animazioni dei messaggi.

WhatsApp: un miglioramento ancora in fase di sviluppo

Tale funzione era già stata intravista a maggio 2024 con la versione 2.24.11.4 di WhatsApp Beta. Essa promette di offrire agli utenti un maggiore controllo sulla riproduzione di emoji, adesivi e GIF. Sarà infatti possibile decidere se attivare o disattivare l’animazione di questi contenuti in base alle proprie preferenze. Questo strumento è presente nelle impostazioni dell’app. Rivelandosi particolarmente utile per ridurre le distrazioni causate dall’aumento delle animazioni nelle chat.

La nuova opzione quindi non è ancora disponibile al pubblico. Gli sviluppatori stanno lavorando per perfezionarla, con l’obiettivo di garantire una migliore esperienza d’uso. Una volta implementata, gli utenti potranno scegliere tra emoji statiche e adesivi o GIF animati esclusivamente su interazione diretta. Questa novità risponde così ai feedback raccolti dalla community. La quale pare abbia segnalato il bisogno di maggiore personalizzazione per gestire meglio i contenuti animati.

L’impatto delle animazioni è particolarmente evidente nelle chat di gruppo, dove il flusso costante di GIF e adesivi può risultare opprimente. Con queste modifiche quindi WhatsApp intende offrire un’app più adatta alle diverse esigenze degli utenti. Nel frattempo, chi desidera testare in anteprima le funzioni future può aderire al programma Beta seguendo una guida dedicata. La rinomata piattaforma di messaggistica istantanea continua così a confermarsi leader nel settore. Migliorando costantemente il suo servizio per rispondere alle richieste della sua vasta base di utilizzatori. Detto ciò, se siete curiosi di conoscere tutte le ultime novità dell’ applicazione in anteprima, vi consigliamo di consultare periodicamente il blog ufficiale WeBeta Info.