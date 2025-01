Xiaomi ha svelato i nuovi Redmi Book 14 e 16, due portatili progettati per offrire ottime prestazioni a un prezzo accessibile. Dotati di processori Intel Core Raptor Lake-H Refresh di 13ª generazione, i dispositivi puntano a soddisfare le esigenze di studenti, professionisti e utenti che cercano un laptop versatile e potente.

Prestazioni garantite dai processori Intel Raptor Lake-H Refresh

Entrambi i modelli, da 14 e 16 pollici, sono equipaggiati con le ultime CPU Intel, che offrono prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente. Le configurazioni includono:

Intel Core i5-13500H, ideale per attività quotidiane e multitasking;

Intel Core i7-13700H, pensato per utenti più esigenti, come chi lavora con software di editing o gaming leggero.

I processori sono affiancati da 16 GB di RAM DDR5 e 512 GB di storage SSD, garantendo velocità di caricamento e fluidità anche con applicazioni più pesanti. I Redmi Book 14 e 16 si distinguono per un design minimalista, con uno spessore ridotto e cornici sottili intorno al display. Il modello da 14 pollici pesa circa 1,37 kg, mentre la versione da 16 pollici si ferma a 1,8 kg, rendendoli portatili e adatti a chi è sempre in movimento.

Entrambi i laptop sono dotati di schermi IPS con risoluzione 2.5K e un refresh rate di 120 Hz, che assicurano immagini nitide e fluide. La luminosità di 300 nit e la copertura del 100% dello spazio colore sRGB li rendono ideali per il consumo multimediale e il lavoro creativo. I Redmi Book 14 e 16 offrono un’autonomia dichiarata fino a 10 ore, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida che consente di recuperare il 50% della batteria in soli 30 minuti.

Per la connettività, i portatili includono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, due porte USB-C, due porte USB-A, HDMI e un jack audio da 3,5 mm. Questa dotazione completa li rende compatibili con una vasta gamma di accessori e periferiche.

I nuovi Redmi Book saranno inizialmente disponibili in Cina, con un lancio globale atteso nei mesi successivi. I prezzi partono da circa 2000 yuan (circa 260 euro al cambio attuale) per il modello base, rendendoli tra i laptop più competitivi nel loro segmento. Xiaomi punta a conquistare una fetta di mercato tra i consumatori che cercano dispositivi potenti ma dal prezzo contenuto, mantenendo il rapporto qualità-prezzo come punto di forza principale.