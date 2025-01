Tineco, azienda specializzata nelle soluzioni smart per la cura dei pavimenti, ha confermato la sua presenza al CES per il quarto anno consecutivo, consolidando il suo ruolo di leader nell’innovazione tecnologica dedicata alla pulizia domestica. Dopo aver lanciato il primo aspirapolvere smart nel 2018, il primo lavapavimenti intelligente nel 2019 e un dispositivo per la pulizia dei tappeti nel 2022, Tineco continua a sorprendere con prodotti che combinano funzionalità avanzate e design all’avanguardia.

Tineco e le sue innovazioni per una casa sempre più smart

Al centro dell’attenzione quest’anno c’è il nuovo FLOOR ONE S9 Artist Steam, un dispositivo che rappresenta l’apice della tecnologia dell’azienda. Questo modello integra una potente funzione di pulizia a vapore con una tecnologia intelligente che ottimizza le prestazioni in base al livello di sporco rilevato. Il vapore ad alta temperatura è in grado di dissolvere anche le macchie più ostinate, mentre il design ergonomico permette di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili. La tecnologia MHCBS mantiene le spazzole sempre pulite grazie a un risciacquo continuo, mentre il rullo anti-grovigli evita fastidiosi accumuli di capelli.

Una delle novità più apprezzate è l’integrazione delle luci Aurora AI, che cambiano colore in base allo stato di pulizia. Questa funzionalità, combinata con il sensore iLoop Smart, permette al dispositivo di adattare automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua senza bisogno di interventi manuali. Inoltre, il design autopropulso e il serbatoio dell’acqua riposizionato migliorano ulteriormente la manovrabilità.

L’autonomia è un altro punto di forza: la batteria avanzata garantisce fino a 75 minuti di utilizzo continuo, mentre i capienti serbatoi per acqua pulita e sporca permettono sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni. Il sistema di autopulizia automatica, che igienizza l’intero dispositivo in pochi minuti, rappresenta un ulteriore vantaggio per chi cerca praticità e igiene senza compromessi.

Oltre al FLOOR ONE S9 Artist Steam, Tineco ha presentato anche altre novità come il FLOOR ONE STRETCH S6, il PURE ONE STATION 5 e il CARPET ONE Cruiser. Prodotti pensati per rendere la pulizia domestica sempre più intuitiva ed efficiente. I visitatori del CES possono scoprire questi dispositivi dal vivo presso lo stand dedicato all’interno del Venetian Expo.