Hyundai Creta Electric: debutto del nuovo SUV elettrico

La nuova Hyundai Creta Electric si distingue per piccoli ma significativi cambiamenti estetici. All’anteriore spicca una griglia divisa che modernizza il look del SUV. Posteriormente, il paraurti presenta un nuovo motivo e un rivestimento in plastica aggiornato. I cerchi in lega da 17 pollici, ridisegnati per ottimizzare l’aerodinamica, completano le novità. L’interno combina comfort e tecnologia, con due ampi display da 10,25 pollici. L’abitacolo include una presa sotto i sedili posteriori, utile per alimentare dispositivi elettronici esterni. Le modalità di guida Eco, Normal e Sport offrono una personalizzazione dell’esperienza su strada. Queste caratteristiche rafforzano il posizionamento della Hyundai Creta Electric come un modello versatile e innovativo. Ma quanto si spinge avanti sul fronte delle prestazioni?

Il SUV innovativo Hyundai

Il motore elettrico consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 7,9 secondi. Con questi numeri supera persino la versione N Line benzina. Hyundai propone due opzioni di batteria. La prima è una da 42 kWh, con autonomia di circa 390 km. La seconda è invece una da 51,4 kWh, che offre fino a 473 km di percorrenza massima. I tempi di ricarica risultano competitivi. Con un caricatore a corrente continua, la batteria raggiunge l’80% in 58 minuti. Usando una wallbox a corrente alternata da 11 kW, una ricarica completa richiede almeno 4 ore. Il sistema di gestione della batteria migliora la durata complessiva, garantendo prestazioni costanti all’auto. La capacità di alimentare dispositivi esterni mostra un approccio ancor più versatile.

Il SUV Hyundai inoltre offre un’ottima insonorizzazione dell’abitacolo, rendendo la guida più confortevole. Questo modello si propone come soluzione completa per la mobilità urbana ed extraurbana a zero emissioni. Hyundai non ha confermato piani per la commercializzazione della Creta Electric al di fuori dell’India. Tuttavia, è improbabile che il modello arrivi in Europa, dove altre linee elettriche del brand sono più adatte. Con la Creta Electric, Hyundai offre un SUV sostenibile, perfettamente adattato alle esigenze del mercato indiano. Riuscirà a diventare un punto di riferimento nel segmento elettrico locale?