Un prodotto davvero attesissimo per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e sicuramente la console di prossima generazione di Nintendo, Switch 2, quest’ultima si sta facendo attendere da parecchio tempo e le iscrizioni giorno dopo un giorno si stanno facendo sempre più dettagliate e insistenti al punto che ci siamo potuti fare un’idea di come sarà il prodotto in arrivo da un punto di vista estetico, ciò che però ai molti interessa e ovviamente la dotazione che si cela sotto la scocca, della quale fino a questo momento si è saputo ben poco ma ora non più, una recente foto trapelato online infatti mostra alcuni elementi legati alla scheda madre consentendoci di trarre qualche conclusione in più.

Cosa c’è sotto la scocca

Nello specifico, sotto la scocca della console di prossima generazione, possiamo facilmente notare la presenza di 12 GB di RAM distribuiti in due moduli da 6 GB e una CPU Nvidia sviluppata appositamente con nodo a 8 nm e costruita nelle fonderie di Samsung.

Nello specifico alcuni anni fa emerse l’indiscrezione che Nvidia stesse lavorando ad un chip Orin custom noto con il nome in codice T234 e dotato di CPU con 8 core basati su architettura Cortex-A78/AE/C e GPU realizzata con architettura Ampere e 2048 CUDA core (sino a 4 TFLOPS in FP32) in grado di offrire il supporto a tutte le tecnologie accelerate dalla GPU tra cui il Ray Tracing e il DLSS 2.2 grazie a 64 Tensor Core.