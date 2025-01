Se parliamo di prodotti più attesi per quanto riguarda il 2025, ovviamente parliamo anche di Nintendo Switch 2, la console dell’azienda giapponese si sta facendo attendere e desiderare, ma ormai l’attesa è agli sgoccioli dal momento che il prossimo 8 gennaio dovremmo assistere alla presentazione ufficiale durante la fiera di tecnologie che si tiene a Las Vegas ogni anno, il CES.

Le voci di corridoio continuano a circolare senza sosta e ci aggiungono dettagli in più ogni giorno, quella di oggi però non riguarda la console impresa diretta, bensì un titolo che potrebbe segnare un grande ritorno proprio durante la presentazione di Switch 2, Stiamo parlando nello specifico di The Legend of Zelda Breath of Wild, titolo che ha segnato la storia del brand e che ha esordito proprio con l’arrivo del modello di prima generazione.

Possibile remake

Le ultime voci di corridoio parlano di un possibile grande ritorno segnato dalla presenza di un remake spinto dalla retro compatibilità della console, secondo le voci di corridoio infatti Nintendo avrebbe mostrato le potenzialità dell’hardware montato a bordo, facendo girare proprio la prima versione di questo titolo tramite una demo, per poi rendersi conto della possibilità celata dietro un remake in grado di sfruttare appieno l’hardware del prodotto.

Di conseguenza potremmo assistere all’arrivo di un vero e proprio capitolo completamente rifatto in grado di spremere come si deve Nintendo switch di nuova generazione per poter offrire dunque una presentazione in grande stile con un titolo che ha fatto la storia.

Tutto ciò ovviamente apre anche a numerose teorie in merito, la retro compatibilità che Nintendo a garantito sulla nuova console in arrivo questo mese, in molti si chiedono infatti se i titoli della console precedente gireranno bene e addirittura anche in modo ottimizzato e migliorato rispetto appunto alla sorellina minore che molto presto lascerà il passo.