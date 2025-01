Microsoft e Incase annunciano un nuovo capitolo nel settore degli accessori tecnologici con il lancio di una tastiera ergonomica. Questo dispositivo nasce dalla collaborazione tra la storica azienda di Redmond e Incase. Realtà che ha ereditato la produzione di accessori Microsoft dopo la dismissione della linea non-Surface nel 2023. La tastiera arriverà sul mercato nei primi mesi del 2025 a un prezzo stimato di 120€.

Microsoft Incase: un connubio di prestazioni e tecnologia

Il suo design è stato pensato per garantire il massimo comfort durante la digitazione. La struttura compatta presenta una configurazione divisa e sagomata. Studiata appositamente per adattarsi naturalmente alla posizione delle mani. Un elemento particolarmente interessante è il poggiapolsi imbottito. Il quale riprende soluzioni già apprezzate in passato per migliorare l’esperienza d’uso nelle lunghe sessioni di lavoro. Anche se la forma non introduce innovazioni rivoluzionarie, l’attenzione ai dettagli rende questa tastiera un prodotto affidabile per un’ampia tipologia di utenti.

Tra le caratteristiche più interessanti della tastiera emerge un tasto dedicato a Copilot, l’assistente AI di Microsoft. Questa funzione rappresenta l’impegno del colosso tecnologico nell’integrare l’intelligenza artificiale nei propri prodotti. Rendendola accessibile direttamente dalla tastiera. Il dispositivo si distingue anche per i tasti a forbice ultra-reattivi, con una corsa di soli 1,3ml. In modo da garantire una digitazione rapida e precisa. La connessione Bluetooth permette di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Una soluzione ideale per chi lavora su più piattaforme. Alimentata da due batterie AAA, questo accessorio vanta un’autonomia record di 36 mesi. Riducendo così la necessità di frequenti sostituzioni delle batterie.

Ma la collaborazione tra Microsoft e Incase non si ferma qui. La seconda infatti ha già anticipato che questa tastiera rappresenta solo il primo passo di una più ampia tipologia di accessori tecnologici. A tal proposito il catalogo attuale già comprende due mouse Bluetooth. Ma nei prossimi mesi sono previsti ulteriori prodotti decisamente all’ avanguardia.