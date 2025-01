Il 2025 segna un nuovo capitolo per Tesla con il restyling della Model Y, chiamato “Project Juniper“. Dopo un 2024 chiuso con una lieve flessione delle vendite (-1%), l’azienda di Elon Musk punta sul rinnovamento del suo SUV elettrico. Un progetto che si pone l’obiettivo di riconquistare il mercato attuale. Tale modello, già avvistato in test negli Stati Uniti e in Cina, è stato da poco fotografato anche in Europa. Dove sarà prodotto nella Gigafactory tedesca. Le immagini spia mostrano modifiche notevoli per quanto riguarda il design. Il frontale e il posteriore sono stati infatti oggetto di non pochi interventi. Il nuovo look si distingue per i fari sdoppiati e un paraurti ridisegnato, pensato per migliorare l’aerodinamica. Anche la zona posteriore, come detto, subirà cambiamenti. I gruppi ottici, ad esempio, saranno uniti da una barra luminosa. Un dettaglio che conferisce modernità e coerenza estetica al design del veicolo.

Tesla Model Y: nuovi interni e configurazioni per ampliare il pubblico

La Model Y, malgrado un lieve calo di performance nel 2024 rispetto al 2023, resta uno dei pilastri dell’offerta Tesla. Questo restyling potrebbe persino renderla più appetibile. Soprattutto nel mercato europeo, sempre più competitivo e strategico per il settore dei veicoli elettrici.

Le modifiche però non si limitano all’aspetto esterno. Anche gli interni infatti saranno aggiornati con elementi innovativi. Tesla introdurrà un volante senza leve per indicatori di direzione e selettore della trasmissione. Le quali saranno costituite da comandi sul volante e sul touchscreen centrale. Anche i passeggeri posteriori potranno beneficiare di un’esperienza più avanzata. Ciò grazie all’aggiunta di un display da 8 pollici. In più, saranno migliorati i materiali dei sedili. Mentre l’illuminazione ambientale creerà un’atmosfera più accogliente.

Un’altra grande novità riguarda la configurazione. Infatti entro la fine del 2025, in Cina sarà prodotta una variante a sei posti della Model Y. Si tratta di una soluzione pensata per famiglie e per coloro che necessitano di maggiore spazio. Ad ogni modo, anche se Tesla non ha ancora confermato dettagli sui suoi nuovi arrivi, si prevedono ulteriori miglioramenti tecnici.

Insomma, con uno stile assolutamente rinnovato, interni all’avanguardia e una configurazione inedita, la ModelY Juniper è pronta per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo. Il suo debutto è atteso a breve, un passo davvero importante per Tesla per continuare a mantenere la sua leadership nel settore delle auto elettriche.