Questo 2024 che ci stiamo accingendo a lasciarci alle spalle è stato un anno sicuramente molto importante e ricco di soddisfazioni per quanto riguarda Steam, la nota piattaforma di distribuzione di videogiochi di proprietà di Valve infatti ha registrato numeri da record sotto vari aspetti, se da un lato infatti ha registrato più e più volte picchi da record di utenti connessi in simultanea, sul lungo periodo, la piattaforma da gioco ha registrato un traguardo assoluto, parliamo infatti del numero di titoli pubblicati nel corso dell’anno che ha raggiunto un livello davvero impressionante.

Numero record

Nello specifico su Steam durante il 2024 sono stati pubblicati ben 18.965 nuovi titoli, un numero che appare decisamente importante soprattutto se confrontato con quello del 2023, anno che ha visto la pubblicazione di 14.310 nuovi titoli, con uno scarto dunque di 4655 titoli in più.

si tratta di un risultato tutto sommato, atteso dal momento che la piattaforma è andata incontro ad una crescita costante e duratura nel corso di questi anni e fa molto riflettere lo scarto netto con il 2018 che vede la pubblicazione di soli 8883 giochi, il 2024 infatti da solo raggiunge quasi un quinto del totale se sommiamo i videogiochi pubblicati a partire dal 2006.

Tutto ciò non è nient’altro che l’emblema di un’evoluzione costante che la piattaforma ha applicato migliorandosi sotto vari aspetti per diventare e restare la base di riferimento di tutti i video giocatori, soprattutto per quanto riguarda il mercato PC, il merito ovviamente va agli sviluppatori che hanno saputo perfezionare ed innovare Steam nel corso degli anni per permettergli di crescere anno dopo anno sotto tutti i punti di vista, Non è illecito attendersi un ulteriore crescita anche per il 2025, l’anno è appena iniziato e tutto ciò che c’è da fare e attendere che anche quest’ultimo passi all’insegna di nuovi videogiochi, i numeri sono davvero incredibili.