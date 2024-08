Un elemento fondamentale per l’acquisto di un nuovo videogioco è costituito senza alcun dubbio dalle recensioni di quest’ultimo, molti utenti infatti prima di procedere all’acquisto leggono le testimonianze di utenti che hanno acquistato il titolo precedentemente per regolarsi se il gioco vale la candela.

Può capitare alle volte però di incappare in recensioni, prive letteralmente di senso che al netto non aggiungono nulla in termini di conoscenza e dettagli a quanto già non si sappia, un fenomeno che non è molto gradito alle varie aziende di distribuzione, tra le quali spicca anche Steam, la quale secondo come riportato da diversi utenti sul reddit, sta puntando a mettere in funzione un nuovo sistema che aiuterebbe a ottenere informazioni più rilevanti sui giochi prima dell’acquisto, eliminando i contenuti poco informativi.

La nuova funzionalità per la moderazione

La funzionalità di chiama “helpfulness system” ed è apparsa per pochissimo tempo su Steam, è apparsa per un breve lasso di tempo sulla piattaforma per poi essere rimossa, dinamica che suggerisce che sia ancora in fase di sviluppo, tale filtro permetterebbe di rimuovere in modo automatico le recensioni ritenute poco utili, il tutto scegliendo in base a dei criteri prestabiliti non ancora specificati.

Nonostante i dettagli sul suo funzionamento non siano ancora stati rivelati, si ipotizza che questa feature sia in grado di rimuovere i contenuti come recensioni con un linguaggio inappropriato, commenti umoristici e disegni ASCII, favorendo le reali valutazioni sui videogiochi.

Sostanzialmente questa funzionalità si concentrerà sul tutelare le reali valutazioni di gioco, eliminando i commenti privi di fondamento e anche quei commenti negativi basati più sulla classica dinamica di review bombing, in modo da favorire la presenza di una reale valutazione del titolo preso in esame a scanso di commenti fuorvianti.

Al momento non si sa nulla di più in merito a questa nuova funzionalità e bisognerà attendere ulteriori informazioni da parte di Valve.