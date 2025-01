PosteMobile rivoluziona il mercato della telefonia mobile con l’offerta 300% Digital. Una soluzione pensata esclusivamente per nuovi clienti. Questo piano include 300GB di traffico dati in 4G+ a soli 9,99€ al mese, con una velocità fino a 300Mbps grazie alla rete Vodafone. Per chi desidera invece maggiore libertà, con soli 2€ in più al mese si possono avere chiamate e SMS illimitati grazie al piano Creami Extra WOW 300. L’attivazione online prevede un costo iniziale di 20€. Di cui 10 per la SIM e altri 10€ per la prima ricarica, che comprende anche il primo canone mensile. In più, chi utilizza meno di 100GB riceve un bonus di 20 crediti, utilizzabili per chiamate o SMS.

PosteMobile: flessibilità e trasparenza al primo posto

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi, si trovano il “Ti Cerco”, “Richiama Ora”, il controllo del credito residuo e la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere i giga con altri dispositivi. La copertura della rete 4G+ raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. Così da rendere il servizio affidabile anche nelle aree meno servite. La navigazione è valida tramite APN dedicato, con una tariffazione basata esclusivamente sui kilobyte effettivamente consumati. Per accedere al servizio è necessario uno smartphone 4G in un’area coperta dalla rete 4G+.

Ma non è finita qui, in quanto PosteMobile si distingue per l’attenzione alla trasparenza e alla personalizzazione. I clienti possono infatti gestire l’offerta tramite l’App PostePay, disponibile su dispositivi Android e iOS. Per evitare spese impreviste, è possibile abilitare o disabilitare il traffico dati giornaliero con un semplice SMS gratuito o accedendo alla propria area personale. In caso di mancato rinnovo dell’offerta, il costo delle chiamate è di 18 cent. al minuto, come anche per singolo SMS. Mentre per la navigazione è prevista una tariffa base di 2€ al giorno per ogni 500MB alla prima connessione.

PostePay S.p.A., società del gruppo Poste Italiane, assicura il rispetto delle normative italiane sulle comunicazioni elettroniche. La semplicità di utilizzo, l’accessibilità e l’attenzione alle esigenze dei clienti fanno di 300% Digital una scelta vincente. Assolutamente ideale per chi cerca velocità, affidabilità e flessibilità in un’unica soluzione.