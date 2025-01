L’attesa sta per finire il momento propizio si avvicina sempre di più, il colosso californiano del mondo dei videogiochi sta infatti per lanciare le proprie nuove schede grafiche appartenenti alla famiglia RTX 50, durante la fiera della tecnologia di Las Vegas infatti Nvidia presenterà al mondo le sue nuove schede grafiche con tutte le novità che queste ultime porteranno con loro.

Ovviamente man mano che la data di lancio si avvicina le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti e corpose e ci annuncia dettagli in anteprima per quanto riguarda i vari modelli e principalmente i due modelli top di gamma che dovrebbero essere anche i primi ad arrivare sul mercato, seguiti poi a ruota dei modelli dedicati alla fascia media.

Prezzo decisamente diverso

L’indiscrezione di cui vi parliamo oggi non riguarda però l’hardware presente a bordo delle due schede grafiche, bensì il prezzo di lancio dei due modelli top di gamma della linea di schede, sembra infatti che i due prezzi saranno molto diversi e divisi da un divario decisamente importante e molto più ampio rispetto allo scorso anno.

Secondo le ultime voci di corridoio, infatti la RTX 5080 avrà un prezzo di 9.999 yuan, circa 1370 dollari, mentre il prezzo indicato per la GeForce RTX 5090 sarà di 18.999 yuan, circa 2.600 dollari.

Si tratta dunque di una differenza di prezzo di oltre 1000 $ che corrisponde quasi al doppio della cifra per il primo modello top di gamma della linea, non c’è effettivamente da sorprendersi dal momento che la scheda più potente ha delle prestazioni e delle specifiche tecniche letteralmente doppie sia per quanto riguarda i processori grafici sia per quanto riguarda la quantità di memoria montata a bordo, fa comunque riflettere il rincaro avvenuto rispetto ai modelli della generazione precedente che costavano comunque leggermente meno, segno dunque che le schede a priori costano di più.